وصل رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني الى اسلام آباد، عصر الثلاثاء، لحضور اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (اكو).

وقبل مغادرته مدينة زاهدان اكد الرئيس روحاني ان اكو تحظى بأهمية بالغة وانه سيلتقي على هامش الاجتماع عددا من القادة والرؤساء المشاركين ليبحث معهم حول السبل الكفيلة بمكافحة ظاهرة الارهاب والقضايا الاقليمية.

وأعلن الرئيس روحاني في لقاء صحفي عقده في مدينة زاهدان، الثلاثاء قبل توجهه الى باكستان، انه سيلتقي في اسلام آباد رؤساء الدول المشاركة في قمة التعاون الاقتصادي (اكو) التي تبحث رؤية المنظمة 2030.

واضاف: إن قمة (اكو) التي ستعقد الاربعاء في اسلام آباد، ستبحث استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطوير منظمة اكو وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وصرح بان منظمة (اكو) مهمة جدا بالنسبة لايران، لانها المنظمة الاقليمية الوحيدة التي ايران عضوة ودولة مؤسسة فيها.

واضاف رئيس الجمهورية: إن مقر الأمانة العامة لمنظمة اكو في طهران، وايران تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال.

وقال الرئيس روحاني: إن ايران تولي اهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الجوار، وغالبية اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) من دول الجوار، وان تعزيز التعاون الثنائي مهم لمستقبل المنطقة.

وصرح رئيس الجمهورية بان الظروف الحالية في المنطقة حساسة جدا، وخلال السنوات الأخيرة، ابتليت المنطقة بالعديد من المشاكل سيما الارهاب، وسنبحث القضايا الأمنية والاقليمية فضلا عن التعاون الاقتصادي مع قادة دول اكو، ونأمل باستتباب الأمن في منطقتنا وتحقيق الاعمار والتنمية في ظل التعاون مع جميع دول المنطقة.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد وصل اسلام آباد، مساء الاثنين، وأكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) ان نجاح هذه المنظمة يتوقف على نشاط الدول الاعضاء، وان تكون المنظمة في خدمة مصالح جميع الاعضاء.

وأضاف الوزير ظريف في كلمته: نحن باعتبارنا الدول الاعضاء في اكو لابد ان نقدم الدعم الكامل لهذه المنظمة ولنشاطاتها.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بتعهداتها في اطار اكو ولابد ان نوظف الامكانات والفرص المتوفرة لما يخدم مصالح الدول الاعضاء ولتتمكن من مواجهة المشاكل والتحديات المشتركة.

واشار الى بيان طهران الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء اكو وقال: إن هذا البيان رسم آفاق التعاون المشترك بين الدول الاعضاء.

وقال الوزير ظريف: لا شك ان منظمة التعاون الاقتصادي من شأنها ان تكون افضل خيار للتعاون بين دول المنطقة.

وقد انطلق صباح الثلاثاء الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في العاصمة الباكستانية اسلام آباد.

وبدأ اجتماع اكو يوم الاحد الماضي على مستوى الخبراء.

هذا وسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، سلم الرئاسة الدورية لمجلس وزراء المنظمة لباكستان بصورة رسمية.

وفي تصريح له الثلاثاء لمراسل ارنا على هامش الاجتماع، اكد ظريف ان منظمة اكو تمتلك امكانيات وطاقات مهمة، ونظرا لانضمام المزيد من الدول الى المنظمة سيما خلال السنوات الـ 25 الماضية، فان الاجواء توفرت للتعاون الاقليمي المناسب.

وصرح بان التوقعات من منظمة اكو ومسؤوليها سيما الرئاسة الدورية والأمانة العامة للمنظمة، تكمن في السعي لتحقيق اهداف اكو المتمثلة بتعزيز التعاون الاقتصادي الاقليمي.

واعرب ظريف عن أمله بأن تتولى الحكومة الباكستانية، ونظرا لكونها من الاعضاء المؤسسين للمنظمة، دورا فاعلا وحيويا في هذا المجال.

وقال: إن التعاون بين ايران وباكستان في مجال المصالح المشتركة للبلدين، سيما مكافحة التطرف والارهاب يحظى بأهمية بالغة.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاثنين الى اسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لدول منظمة التعاون الاقتصادي (اكو).

وكان ظريف قد صرح للصحفيين فور وصوله الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد، بالقول: إن (اكو) هي واحدة من اقدم منظمات التعاون الاقتصادي في العالم النامي وفي آسيا وقد توسعت مساحتها الجغرافية منذ 25 عاما بزيادة عدد الدول الاعضاء فيها لتشمل المنطقة كلها تقريبا ووفرت ارضية منقطعة النظير للتعاون الاقليمي.

وأضاف: هنالك آليات ممتازة للتعاون في اطار المنظمة ومن الضروري ان تولي الدول الاعضاء اهتماما اكبر بهذه الآليات وان الاستفادة المناسبة منها ستصب بالتأكيد في مسار المصالح المشتركة للدول الاعضاء.

وتابع قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت خلال فترة رئاستها للمنظمة للاستفادة القصوى من هذه الآليات لمصلحة جميع الدول الأعضاء ونحن نأمل باستمرار هذا الجهد من قبل اصدقائنا في باكستان.

واوضح ظريف بان ايران وبعد 3 اعوام من رئاستها لمجلس وزراء المنظمة سلّمت الرئاسة الدورية لباكستان، الثلاثاء (اليوم) خلال الاجتماع الوزاري الـ 22.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان قال ظريف: انني اشعر بالكثير من السرور لزيارة باكستان مرة أخرى، فالعلاقات بين هذين البلدين الجارين والمسلمين هي علاقات ودية جدا ومتنامية.

وأشار الى الزيارة التي قام بها مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي الباكستاني سرتاج عزيز، الى طهران خلال الايام الأخيرة، معتبرا الزيارات المتبادلة والمستمرة بين البلدين مؤشرا للعلاقات الودية والاخوية والمتنامية بين ايران وباكستان.

يذكر ان اجتماع الخبراء التحضيري لمنظمة (اكو) عقد الاحد والاثنين فيما عقد الاجتماع الوزاري الـ 22 الثلاثاء على ان تعقد القمة الـ 13 اليوم الاربعاء.



