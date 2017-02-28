تحول مهرجان اوسكار السينمائي في نسخته الـ 89 الذي شهدته مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الامريكية فجر الاثنين 26 شباط/فبراير، الى منبر عالمي للرد على الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقرارته العنصرية ضد المسلمين.

في حفل الأوسكار تكشّف جانبا من الوجه الحضاري والثقافي والفني لإيران والايرانيين، عندما اختارت هيئة التحكيم الفيلم الايراني «البائع» للمخرج اصغر فرهادي كافضل فيلم اجنبي، رغم مقاطعة فرهادي للمهرجان احتجاجا على قرار ترامب منع دخول مواطني سبع دول اسلامة من بينها ايران الى الولايات المتحدة الامريكية.

في البيان الذي اصدره بعد رفضه المشاركة في مهرجان الأوسكار، أكد فرهادي على أنه لم يحضر الحفل تضامنا مع الأشخاص الذين «لا يحترمهم» قرار ترامب حتى بعد ان علّقه القضاء الأميركي، وأن «تقسيم العالم إلى الولايات المتحدة» و«أعداء الولايات المتحدة» يولد الخوف، وهو تبرير خادع للحرب والعدوان».

الكثير من المحللين السياسيين ونقاد السينما رأوا في «الإنتصار الايراني الحضاري» في مجال السينما، انتصارا على العنصرية والتعصب والإنعزال، ودعوة للإنفتاح وبناء الجسور والتسامح، كما اظهر هذا «الإنتصار» حجم الخطأ الذي ارتكبه ترامب ضد المسلمين، والذي جاء بنتائج خلاف ما كان يتوقعه ترامب، رغم ترويجه لـ «سلام فوبيا» و«ايران فوبيا» خلال الانتخابات الرئاسية الامريكية وبعدها.

صحيفة «سكرين ديلي» السينمائية كانت قد كتبت قبل الاعلان عن الفائزين بالأوسكار، «ان فرص فوز فيلم «البائع» بجائزة الاوسكار قد ازدادت بسبب قرار ترامب العنصري، لان القرار جعل الفنانين يقفون الى جانب الفيلم الايراني الذي يعد من اقوى المنافسين على الجائزة ضمن خمسة الافلام المرشحة لأوسكار 2017».

حركة المخرج اصغر فرهادي في اختيار من يمثله في الأوسكار، كانت في غاية الذكاء والحكمة، فقد اختار من بين الجالية الايرانية في امريكا المعروفة بنشاطها العلمي والتجاري في المجتمع الامريكي، رائدة الفضاء الايرانية انوشه انصاري وعالم الفضاء البروفيسور الايراني الشهير فيروز نادري، ليرسل من خلال هذا الاختيار رسالة الى العالم اجمع وفي مقدمتهم الشعب الامريكي، ومفادها ان الايرانيين شاركوا في بناء الصرح العلمي لأمريكا ومنذ عقود، وهذه الصورة تتناقض كليا مع مزاعم ترامب الخاوية بشأن الإيرانيين.

السيدة انوشه انصاري هي من مواليد مدينة مشهد، وهي اول رائدة فضاء ايرانية تقوم برحله الى الفضاء، وتحمل شهادة البكالوريوس في فرع هندسة الكمبيوتر من جامعة جورج ميسون فيما حصلت على شهادة الماجستير في فرع الهندسة الإلكترونية من جامعة جورج واشنطن، اما البروفيسور فيروز نادري فهو مديرعام اكتشافات المنظومة الشمسية في «ناسا» وكان يشغل سابقا منصب مساعد مدير عام تنظيم استراتيجيات معامل دسر المحركات النفاثة في «ناسا»، واُطلق اسمه في العام الماضي كوكب تثمينا لخدماته في وكالة الفضاء الامريكية.

البروفيسور نادري وفي حديث مع وسائل اعلام امريكية اشار الى السبب الذي كان وراء اختيار فرهادي له وللسيدة انصاري ليتسلما جائزة الأوسكار نيابة عنه، وقال اعتقد ان سبب اختيارنا هو ان انصاري رائدة فضاء وأنا عملت في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، فالإنسان الذي يبتعد عن الارض وينظر اليها من فوق، فإنه لا يرى اي حدود، وكل ما يشاهده هو كوكب الارض الجميل!.

فوز فيلم «البائع» الايراني بالأوسكار، وبيان المخرج فرهادي لدى مقاطعته مهرجان الاوسكار، ورسالته الى المهرجان التي تلتها انصاري، وتصريحات البروفيسور نادري المقتضبة عن سبب اختياره وأنصاري لتمثيل فرهادي في المهرجان، وردود الفعل الواسعة على فوز الفيلم الإيراني داخل امريكا وخارجها، كلها جاءت لتكشف عن عنصرية ترامب المقززة ازاء الايرانيين، وعن زيف وكذب وخداع كل ما قاله ويقوله عنهم.