أصدرت منظمة الحج والزيارة الايرانية اليوم الثلاثاء بيانا اعلنت فيه استمرار المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية حول مسالة الحج للعام الجاري.

وجاء في بيان المنظمة، انه اثر المحادثات التي اجريت خلال الايام الاخيرة، تم عقد العديد من الجلسات على مستوى الخبراء بين الطرفين لبحث ودراسة مختلف ابعاد موضوع الحج ولكن نظرا لتعدد القضايا وضرورة متابعة مختلف الحالات فان المحادثات مازالت مستمرة.

واضافت، انه من المقرر عقد اجتماع عمل اخر بين رئيس وفد الحج الايراني ووزير الحج والعمرة السعودي.

وجاء في البيان، انه نظرا لطبيعة المحادثات وضرورة الوصول الى حصيلة معينة، وضمن التأكيد على المكانة المهمة والمحورية لوسائل الاعلام والراي العام، فسيتم الاعلان بالتفصيل عن النتائج الحاصلة في المحادثات في اول فرصة ممكنة.

واكد البيان، ان وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية يتابع بجدية تحقيق حج مفعم بالعزة والامن والحقوق، وفيما لو توفرت الارادة اللازمة بهذا الصدد لدى مسؤولي الحج السعوديين، ستتوفر امكانية الوصول الى اتفاق.