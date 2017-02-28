  • الثلاثاء ١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188725 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: محليات  
استمرار المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية حول الحج

استمرار المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية حول الحج

أصدرت منظمة الحج والزيارة الايرانية اليوم الثلاثاء بيانا اعلنت فيه استمرار المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية حول مسالة الحج للعام الجاري.

وجاء في بيان المنظمة، انه اثر المحادثات التي اجريت خلال الايام الاخيرة، تم عقد العديد من الجلسات على مستوى الخبراء بين الطرفين لبحث ودراسة مختلف ابعاد موضوع الحج ولكن نظرا لتعدد القضايا وضرورة متابعة مختلف الحالات فان المحادثات مازالت مستمرة.

واضافت، انه من المقرر عقد اجتماع عمل اخر بين رئيس وفد الحج الايراني ووزير الحج والعمرة السعودي.

وجاء في البيان، انه نظرا لطبيعة المحادثات وضرورة الوصول الى حصيلة معينة، وضمن التأكيد على المكانة المهمة والمحورية لوسائل الاعلام والراي العام، فسيتم الاعلان بالتفصيل عن النتائج الحاصلة في المحادثات في اول فرصة ممكنة.

واكد البيان، ان وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية يتابع بجدية تحقيق حج مفعم بالعزة والامن والحقوق، وفيما لو توفرت الارادة اللازمة بهذا الصدد لدى مسؤولي الحج السعوديين، ستتوفر امكانية الوصول الى اتفاق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3433 sec