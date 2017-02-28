1. بيتزا رويال 007

تم صناعة بيتزا رويال 007 عام 2007، وقد أُعدّت لجمع الأموال لصالح مؤسسة Fred Hollows، المخصصة للوقاية من العمى وتقديم العلاج للبلدان النامية. ويصل سعر قطعة البيتزا الواحدة إلى حوالي 2700 دولار.

2. بيتزا المتاهة للطاهي غوردون رامزي

التكلفة الأساسية لهذه البيتزا هي 125 دولاراً والتي تم اعدادها بواسطة الطاهي غوردون رامزي، وهي مُغطية بمعجون الكمأة البيضاء، وجبن فونتينا، ولحم بانسيتا، والفطر، وهريس البصل، وخس ميزونا، وهذه البيتزا تُباع في مطعم Maze في لندن. ويُمكن لسعر هذه البيتزا أن يرتفع وفقاً لكمية الكمأة التي توجد بها، فإذا أردت إضافة المزيد والمزيد من الكمأة في قرص العجين فإن سعرها يصل إلى حوالي 2500 دولار مقابل الكيلوغرام الواحد.

3. بيتزا FAVITTA’S للعاشقين

على الرغم من أن مطعم Favitta في نيويورك مغلق الآن، إلا أنه قدم بيتزا مخصصة للعُشاق، وقد كانت مُكلفة بشكل لا يُصدق، حيث يصل سعرها إلى 8180 دولاراً، وهي تُقدم إلى جانب خاتم من الألماس.

4. بيتزا Bellissima

قُدمت هذه البيتزا في عام 2012، في مطعم Bellissima Pizzeria، نيويورك، وقد وصل سعرها إلى 1000 دولار، وذلك بسبب القيمة الإضافية من ستة أنواع من الكافيار والتي يبلغ سعرها 820 دولاراً.

5. بيتزا لويس الثالث عشر

الطاهي الإيطالي ريناتو فيولا، هو المسؤول عن تقديم هذه البيتزا الصغيرة، والتي تتكون من جبن الموزاريلا، وثلاثة أنواع من الكافيار، وجراد البحر المستورد من النرويج، والملح الوردي الذي تم جمعه من نهر موراي في أستراليا، لكن السر في هذه البيتزا هو كيفية تحضيرها.

عندما تقوم بطلب هذه البيتزا التي يبلغ سعرها بشكل جنوني 12 ألف دولار، فإن ثلاثة من حرفيي طهي البيتزا، وطاهي منفصل لطهي جميع المكونات سيسافرون إلى منزلك قُدوماً من إيطاليا، لإعدادها في مطبخك الخاص. وهذا ما يجعلها أغلى قطعة بيتزا في العالم.