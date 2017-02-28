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رقم الخبر: 188720 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
أغرب طريقة يستعملها رجل للتهرب من العمل!

أغرب طريقة يستعملها رجل للتهرب من العمل!

تتعددت الأعذار التي يستعملها الناس للتهرب من العمل. ولعل أشهرها المرض والإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا. لكن الطريقة التي استعان بها رجل ياباني للتهرب من عمله هي الأغرب على الإطلاق!.

فقد تم القبض على رجل في الـ 54 من عمره من مدينة (كاسوجاي) في محافظة آيتشي اليابانية، اعترف أنه قام بطعن نفسه في منطقة الورك كذريعة للتغيب عن عمله. وذلك بعد أن كان قد أخبر الشرطة أنه تعرض للطعن من قبل غريب.

فمن أجل أن تبدو ذريعة الغياب عن العمل أكثر واقعية ومنطقية وشرعية، لجأ (ماسارو ميورا) في يوم 22 فبراير الجاري إلى طعن نفسه بسكين في حمام محطة مترو الأنفاق ثم شرع إلى استدعاء الشرطة وأخبرهم أن غريباً هاجمه في الحمام بينما كان يقضي حاجته!

عندما وصلت الشرطة إلى المكان، وجدت (ماسارو) بجرحٍ في فخذه الأيسر. فقامت بفرض طوق أمني على المكان للتحقيق في الواقعة.

وخلال التحقيقات، زعم ماسارو أن رجلاً هاجمه من الخلف بسكين كان يحملها وتسبب بجرحٍ طوله 2.5 سم بحسب التقرير الطبي.

وخلال التحقيق، كانت رواية ماسارو للأحداث متناقضة وسرعان ما تبيَّن أنه يكذب بشأن ما يدَّعيه. وتحت وابل أسئلة الشرطة، انهار ماسارو واعترف أنه يُعاني من أزمة متعلقة بالعمل ووجد سكيناً في حمام محطة مترو الأنفاق بينما كان ينوي قضاء حاجته.

فخطرت بباله هذه الفكرة بسرعة ونفَّذها دون سابق تفكير ظناً منه أن عذره للتغيب عن العمل مثالي ولن يشكك أحدٌ في أمره.

وعلى الرغم من أن ماسارو تغيَّب عن العمل في ذلك اليوم، لكنه لم يستمتع بالعطلة التي حصل عليها لأنه تدخل في مهام الشرطة وعطَّلهم عن أمور أكثر أهمية!

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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