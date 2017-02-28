توفي الممثل نيل فينغلتون اطول رجل في بريطانيا والذي شارك في مسلسل (غايم اوف ثرونز)، عن 36 عاماً، بحسب ما أعلن النادي البريطاني لطوال القامة.

وقالت المجموعة، على صفحتها في موقع فيسبوك (لقد تلقينا بحزن خبر وفاة نيل فينغلتون السبت، وهو أطول رجل في بريطانيا).

وتوفي هذا الشاب، البالغ طوله مترين و32 سنتيمتراً بسبب قصور في القلب، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ولد نيل فينغلتون في دورهام شمال شرق انجلترا، وكان لاعب كرة سلة في الولايات المتحدة وفي اسبانيا، ثم عاد إلى بريطانيا ليعمل في السينما.

ومن أشهر الأعمال التي مثل فيها (اكس مان) في العام 2011، و(غايمز اوف ثرونز) الذي أدى فيه دور (ماغ) الجبار.

وأثار الإعلان عن وفاته سيلاً من التحيات والتعازي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ايان وايت أحد الممثلين في (غايمز اوف ثرونز) على موقع تويتر (أشعر بحزن عميق..لقد حقق أحلامه، فليرقد بسلام).

وأطول رجل في العالم هو التركي سلطان كوسين البالغ طوله مترين و51 سنتيمترا.