يعمد الكثير من الموظفين لتقديم استقالتهم بطرق مختلفة، غير أن هذا الموظف تجاوز كل الخطوط الحمراء، عندما كتب طلب استقالته على ورق التواليت في محاولة منه لترك أثر سلبي لدى رئيسه في العمل بعدما ضاق ذرعاً من طريقة تعامله معه.

وكتب موظف ساخط على إدارة شركته، رسالة على ورق التواليت تضمنت رغبته بالاستقالة، وذلك لكي ينقل رسالة للمدير تعبر عن مدى سوء مشاعره تجاهه وتجاه شركته.

وجاء في فحوى الرسالة: (لقد اخترت هذا النوع من الأوراق، لأكتب عليها استقالتي بسبب ما لقيته في هذه الشركة من سوء معاملة، واستخدمت ورق التواليت لأوصل رسالة لإدارة الشركة بأني أتخلص منهم دون أن أشعر بأي ندم، كما يتخلص المرء من ورق التواليت بعد استخدامه).

ويذكر بأن صورة الاستقالة الفريدة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين عبر التعليقات بأن الكثيرين استخدموا هذه الطريقة لدى تركهم لعملهم، غير أن بعض المتابعين نعتوا تصرف الموظف بالصبياني.