النمل من أكثر الحشرات التي نصادفها في يومنا سواءً في المنزل أو في الحدائق وغيرها، وغالباً ستكون قد لاحظت وجود بعض النمل الميت ملقاً على الأرض، ولكن لو تابعت هذه النملة ستجد بأنها اختفت بعد يومين، الأمر يتعلق بعملية دفن النمل لبعضه، ولكن ماسر ترك النمل لمدة يومين؟!..

في البداية يجب أن نشير بأن النمل يشابه البشر بعض الشيء في طريقة تعامله مع الجثث الميتة من بني جنسه، ولكن هناك تفاصيل غريبة تتعلق بطريقة اكتشاف النمل الميت.

النمل عندما يموت يكون عادةً مستلقياً على ظهره، ولكنه يبقى على هذه الحال لمدة يومين دون أي تدخل من أي نملة أخرى، ولكن هذا لا يدوم إلّا لمدة يومين فقط، وبعدها يبدأ النمل بالتجمّع حول هذه النملة الميتة ويتم حملها ودفنها في منطقة مخصصة للنمل الميت.

هل تساءلت عن سبب ترك النمل لمدة يومين؟ ما يحدث هو أن النمل بعد يومين يبدأ بإفراز حمض يدعى حمض الأوليك، وعلى الرغم من أنه حمض منعدم الرائحة إلّا أن النمل يستطيع أن يشمه ويميزه، وبمجرد أن يشم النمل هذه الرائحة يعرف بأن هذه النملة ميتة، أي أنه في اليومين السابقين لم يكن ملاحظاً لموت النملة.

وقد أجرى الدكتور Edward O. Wilson أبحاثاً على النمل وهذه الظاهرة، ووجد بأن النمل حتى لو كان حياً ووضعت عليه حمض الأوليك، سيظن النمل بأن هذه النملة قد ماتت، وسيحملونها وهي على قيد الحياة ويضعونها في حفرة الموتى.