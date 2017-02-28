اشترى رجل الأعمال الهندي، بالويندر ساهاني، الشهير بـ(بو صباح)، الرقم المميز (0588888888) من شركة الاتصالات الإماراتية (دو) مقابل 4 ملايين و520 ألف درهم في المزاد الذي نظمته أون لاين للمزادات، أي ما يساوي 1.22 مليون دولار تقريباً.

وكان رجل الأعمال الهندي اشترى رقم السيارة D5 في دبي بـ33 مليون درهم في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وساهاني هو صاحب شركة (آر إس جي) الدولية، وهي شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دولة الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة.

وفي 2014، باعت (اتصالات)، الشركة الإماراتية، عبر مزاد تنافس فيه أكثر من ألف (مزايد) رقماً بـ8 ملايين درهم.

وبحسب شركة الاتصالات، فقد طرحت 70 رقماً (ماسياً) تمثل نخبة الأرقام، وقدمتهم في مزاد علني، شهد شراسة في المنافسة أسفرت عن وصول الرقم (050777777) إلى مبلغ 7.8 مليون درهم، أي ما يعادل 2.2 مليون دولار.