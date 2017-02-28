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رقم الخبر: 188715 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: منوعات  
إهمال زوجين يقتل طفليهما بطريقة مريعة!

إهمال زوجين يقتل طفليهما بطريقة مريعة!

لقي طفلان توأمان مصرعهما بطريقة مريعة بسبب إهمال والديهما اللذين تركاهما في المنزل لدقائق معدودة في إحدى ضواحي العاصمة الهندية.

وتوفي الطفلان غرقاً داخل غسالة منزلهما بعدما ترك والداهما المنزل لأمر ما، وفق ما ذكرت صحيفة (إندبندنت البريطانية).

وقالت الصحيفة إن الحادث الذي وقع في العاصمة الهندية نيودلهي أودى بحياة توأمين يبلغان من العمر 3 سنوات فقط، ويدعى التوأمان نيشانت ونكشيا.

وبحسب الصحيفة، فقد تركت الأم المنزل لنحو 6 دقائق وخرجت إلى متجر قريب لشراء مسحوق بعد ملأت الغسالة بـ 12-15 لتراً من  الماء وتركت التوأمين يلهوان وحدهما.

وعندما عادت الأم إلى المنزل لم تجد الأطفال فإتصلت بالشرطة، كما عاد الأب فوراً إلى المنزل حيث فجع بمشهد التوأمين في الغسالة.

وتعتقد الشرطة أن الطفلين تسلقا الملابس التي كانت موجودة بجوار  غسالة ذات فتحة علوية لينظرا داخل الغسالة لكنهما سقطا فيها وفارقا الحياة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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