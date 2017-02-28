هنالك مثل شعبي شائع في المشرق العربي يقول «كل شيء في وقته حلو» في الأكل والشرب والملبس بل وحتى الأقوال والأفعال فهي لها مناسباتها.. في الفرح والحزن والوداع والمرض والخ الخ..

أما بالنسبة للسيد الطيّب أردوغان فإنه يتزعم مشروع الدولة العثمانية الجديدة.. ايوه العثامنة الجدد.. وهذا الشيء يعرفه الجميع.. وبما أن العثامنة كانوا يحتلون المشرق العربي لقرون فإن أهم ما طلع مع السلطان أردوغان هو أن يبني سياسته على أساس مبدأ أساسي ومحوري يقول «كل شيء في وقته حلو»!!..

بصراحة أحبتي أنا أعجب من زملائي الإعلاميين اللي يحكوا أو يكتبوا عن السياسة الأردوغانية.. وأنها تنفع لشعب الأردو لما يعيشوا في الدولة الغانية.. ويبنوا حضارة «أردو-غانية» وترأسهم وحدة «غانية» بعد أن تتوب طبعاً وتصبح من الصالحات العابدات الزاهدات!!..

زملائي يعترضون ليش يقول أردوغان كذا كذا وبالأمس كان يقول هيك وهيك؟! وعجباً أن يتحالف أردوغان مع روسيا ضد داعش وبالأمس كان متحالفاً مع داعش ضد الأسد وروسيا.. والخ الخ.. يا جماعة هل نسيتم أن الزلمه بنى سياسته على قاعدة «كل شي بوقتو حلو»..

فرح العربان بمجيء أردوغان.. نسوا شو عمل معهم بني عثمان.. وقالوا «ده كان زمان»!! الآن جاء هذا الرجل الطيّب أردوغان.. سيحرر الأوطان ويرفع الإنسان ويقوي الإيمان ويستأصل جذور العدوان.. لا ينفعهم بعد الآن لا شارون ولا موشي ديان.

السلطان «لعبها كويس» عيّط على شمعون بيريز أمام الكاميرات!! وأرسل سفينة مساعدة لغزة تصدت لها اسرائيل وأراقت دماء الأتراك.. لا يحكي هذا ولا ذاك.. لا صوت يعلو على صوت أردوغان.

شعار حلو.. «صفر مشاكل».. يجب أن تزدهر العلاقات في المنطقة.. ونحارب الصهاينة.. وندعم الفلسطينيين.. ونوحد المسلمين.. وننشر الديمقراطية على الطريقة الإسلامية «الأردو-غانية» يا عيني يا غانية!!..

مرّت الأيام.. والسلطان زي الأرجوز.. يوم يشتم نتن ياهو.. ويوم ياخذو بالأحضان.. يوم يحضن أبو الوليد ويوم يبني علاقات استراتيجية مع الموساد.. يوم يشتم روسيا ويوم يتحالف معها.. والشيء نفسه يجري مع العراق وسوريا وايران.. وبعدين؟! ولا قبلين.. قال لك ايه أنه يريد أن يعلن الحرب على داعش.. بضاعة انتجتها مصانعه بتمويل من العربان وبعد أن انتهى الإكسباير بتاعتها يريد أن يشارك في تحطيمها ويحصل على فوائد جديدة.. لم لا؟! وهو القائل «كل شي بوقتو حلو».