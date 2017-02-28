كل التوقعات مبررة و«مشروعة» في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، وكل شيء صار ممكن الحدوث بعد وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض الأميركي، فما كان صعباً ومستحيلاً من قبل صار اليوم محتملاً وممكناً في فرنسا، وصار وصول رئيسة «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة مارين لوبن الى قصر الإليزيه على لائحة الاحتمالات الرئاسية.

فالعالم يتغير وكذلك تشدد بعض الأوساط الشعبية إزاء الإسلام والهجرة، ذلك أن علاقة بعض الفرنسيين بالإسلام أفقدتهم التوازن تجاه الجمهور المتشدد. حتى أن آلان جوبيه المرشح الخاسر الثاني في انتخابات الحزب الجمهوري، وهو من الشخصيات السياسية التي تتميز بالاعتدال والتوازن ومعرفة العالم العربي والإسلامي وتعددية الطوائف الفرنسية، استهدف بحملة لقبته بـ «علي جوبيه» لإبعاد الناخبين عنه، كأن الاعتدال إزاء الإسلام خطيئة. هذه الظاهرة تتزايد وربما توصل مارين لوبن إلى الرئاسة، على غرار ما حدث مع ترامب في الولايات المتحدة.

في فرنسا بشكل خاص تبرز الهواجس الأمنية إثر موجة الهجمات الإرهابية في باريس ونيس ومدن أخرى، ولا يقف الهاجس الأمني عند حدود العمليات الإرهابية، وإنما يتعداها الى «أمن الضواحي» بعدما أطلّت برأسها موجة جديدة من التظاهرات الاحتجاجية في ضواحي باريس مصحوبة بأحداث وأعمال عنف وشغب، وهو ما أدى الى أن تصبح قضايا الأمن والضواحي في واجهة الحملة الانتخابية الرئاسية، فالمرشحة لوبن تدافع عن رجال الشرطة لأنهم يدافعون عن أنفسهم، والمرشح فيون حمّل الحكومة المسؤولية لأن عليها أن تمنع التظاهرات في ظل حالة الطوارئ، وأما الرئيس هولاند فإنه فضل أن يزور في المستشفى أحد الجرحى من المتظاهرين الذين ضربهم رجال الشرطة.

لوبن أطلقت رسميا حملتها الانتخابية التي تضمنت شعارات عدة أوصلت دونالد ترامب الى البيت الأبيض. ووعدت بأن تعتمد سياسة «فرنسا أولا» في حال فوزها بالرئاسة. وهاجمت لوبن في خطاب ألقته خلال مهرجان انتخابي في ليون، سياسة «الهجرة الكثيفة» والعولمة و«التطرف الإسلامي»، قائلة إنها تريد أن تجعل فرنسا بلدا «لا يدين بشيء لأحد». وأضافت أمام نحو ثلاثة آلاف شخص «لقد فهمتهم، والأحداث الأخيرة قدمت الدليل القاطع ضد يمين المال ويسار المال، وأنا مرشحة فرنسا الشعب». وتابعت: «بعد عقود من الأخطاء والجبن والتسيّب وصلنا الى مفترق طرق». وأشادت ببريطانيا لأنها اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي وحضت الفرنسيين على اعتماد نموذج ناخبي ترامب الذين «يريدون أن يضعوا مصالحهم الوطنية أولا».

وضمن سياق حملتها الانتخابية قامت لوبن مؤخرا بزيارة لبنان رغم ارتفاع أصوات معترضة على زيارة رئيسة «الجبهة الوطنية» الفرنسية الى لبنان، ومنددة بهذه الزيارة وداعية المسؤولين اللبنانيين الى مقاطعة لوبن بسبب مواقفها المؤيدة «لإسرائيل»، إضافة الى سياستها العنصرية ضد العرب والمسلمين.

زيارة المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن إلى لبنان، وجولتها على المسؤولين اللبنانيين جميعاً والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، تدل على عقلية الفرنسيين الذين يدعمون الدولة اللبنانية، وهذا يعني أن أي مرشح فرنسي يعلم التركيبة اللبنانية وحساسيتها، وأن لبنان ما زال في الوجدان الفرنسي، وأن العلاقات الفرنسية - اللبنانية لا تتأثر بهوية سيد الإليزيه، فلبنان يُعتبر محطة مهمة لمرشحي الرئاسة الفرنسية:

أولا: حيال موقع لبنان بوابة الى الشرق.

وثانياً: باعتباره موقعا للمسيحيين المشرقيين.

وثالثاً: لوجود نحو 20 ألف ناخب فرنسي يقترعون في الانتخابات المقبلة.

وأخيراً لأن ملفي اللاجئين الشرق أوسطيين والإرھاب أضحيا بين الاهتمامات الفرنسية وضمن البرامج الانتخابية، نظراً الى تأثيرهما على الوضع الداخلي الفرنسي.

أوساط سياسية قالت في شأن زيارة لوبن إن أحد أهداف الزيارة هو تأمين تأييد أصوات الفرنسيين من أصل لبناني، حيث إن حجم هذه الكتلة مؤثر خصوصا أن نسبة فوز المرشحين تصل الى نقطة، أي أن أي صوت مهم في تلك المعركة.

وزيارات المرشحين للرئاسة الفرنسية إلى لبنان متتالية. سبقها إليه مانويل ماكرون، وكان متوقعاً أن يزور فرنسوا فيون بيروت لكنه اضطر الى إلغاء الزيارة بسبب قضية «بنيلوب غيت»، «عمل زوجته بنيلوب المشكوك به كمعاونة له في البرلمان وتقاضيها أجوراً بلغت 800 ألف يورو لمدة 8 سنوات».

وتعد لوبن نجم الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد تقدمها في الاستطلاعات بالتوازي مع صعود اليمين المتطرف، بحيث بات فوزها بالجولة الأولى مؤكداً، على أن تكون جولة الحسم مطلع أيار بمثابة استفتاء للشعب الفرنسي حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، لأن برنامج مرشحة اليمين المتطرف يشمل الخروج من اليورو والعودة الى الفرنك الفرنسي.

فكل استطلاعات الرأي تؤكد حتى الآن أن لوبن ستفوز في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا والتي ستجري على دورتين الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر أيار، ويتأهل للدورة الثانية المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات، أي الأول والثاني، وستحل في المرتبة الأولى متقدمة على سائر المرشحين، وتحديدا مرشحي اليمين الوسط والحزب الاشتراكي، أما في الدورة الثانية، فإن معركة لوبن ومهمتها بالفوز ستكون أصعب، إذ ستتكتل في وجهها كل القوى والأحزاب من اليمين واليسار لمنع وصولها الى الإليزيه، ولمنع حصول الانقلاب في فرنسا بطرق سياسية وديمقراطية، ومع ذلك يبقى هناك متسع للمفاجآت بما فيها مفاجأة فوز لوبن.

هذه المفاجأة تستبعدها مراكز الاستطلاع، ولكن بعد إخفاق الاستطلاعات في بريطانيا، التوقعات كانت في مصلحة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وليس الخروج منه، وفي الولايات المتحدة، التوقعات كانت لمصلحة انتخاب هيلاري كلينتون وليس ترامب، فإنه لم يعد الاحتكام والركون الى نتائج وأرقام الاستطلاعات أمرا كافيا ومضمونا.

ويبقى السؤال: ماذا لو وصلت لوبن الى قصر الإليزيه وصارت رئيسة لفرنسا؟

تستفيد مارين لوبن من ثلاثة عوامل أساسية من شأنها أن تحسّن في وضعها الانتخابي والشعبي وفي فرصها للفوز، وهي:

1- ضعف الحزب الاشتراكي الذي وصلت شعبيته الى أدنى مستوى، ما اضطر الرئيس فرنسوا هولاند الى عدم الترشح لولاية ثانية، وهذه أول مرة في فرنسا يحدث أن رئيس الجمهورية لا يترشح لولاية ثانية، وحتى رئيس الحكومة مانويل فالس الذي أفسح له هولاند المجال ليترشح بدلا منه، أخفق في الحصول على دعم وتأييد الحزب الاشتراكي وسقط في الانتخابات التمهيدية ليفوز فيها إيمانويل ماكرون الذي لم يكن على لائحة التوقعات.

2- الاهتزاز العنيف في وضعية مرشح اليمين الوسط فرنسوا فيون بسبب الفضيحة التي أثيرت في وجهه، وهي فضيحة تشغيل زوجته وأولاده كمساعدين برلمانيين له قبل سنوات مقابل رواتب مرتفعة ناهزت المليون يورو، ولكن مقابل أعمال وهمية.

فيون كان انطلق بقوة في معركته الانتخابية بعدما نجح في إقصاء منافسين قويين له: نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، والآن جوبيه وزير الخارجية السابق، ولكن بعد الفضيحة تدهور وضع فيون الذي لم ينجح في إقناع الرأي العام ببراءته، وأصبح 70 % من الفرنسيين يريدون منه أن ينسحب من السباق الرئاسي، وارتفعت أصوات داخل اليمين تطالب فيون بالتنحي بعدما أصبح في المرتبة الثالثة وفرصه بالفوز صارت ضعيفة جدا، ولكن فيون ما زال يعتبر أن برنامجه الانتخابي هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ فرنسا، وأنه يتعرض لحملة شعواء وافتراء.

3 - ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في فرنسا ودول أوروبية عدة، بسبب التحولات العميقة التي تشهدها والتحديات الكبيرة التي تواجهها وتتصل بمسائل الهجرة واللجوء والأمن والإرهاب والبطالة، إضافة الى التصدعات التي أصابت الاتحاد الأوروبي واشتداد النزعات القومية والشعبوية.

مارين لوبن مستمرة في الترويج للالتزامات الـ 144 التي تشكل أساس برنامجها الانتخابي، ومنها الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة إلى العملة الوطنية، ومحاربة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والتشدد مع التنظيمات الراديكالية، واستعادة «السيادات الأربع» من الاتحاد الأوروبي.

وقبل 70 يوما من الاستحقاق الرئاسي، بدأ القلق يدب في الأوساط الاقتصادية والمالية في فرنسا وخارجها من احتمال فوز مارين لوبن بالرئاسة، ومصدر القلق مزدوج: الخروج من الاتحاد على طريقة «البركسيت» البريطانية والتخلي عن اليورو، وفي الحالة الأولى، فإن البناء الأوروبي بكامله سيتداعى باعتبار أن فرنسا، مع ألمانيا، تعد أحد الأعمدة الرئيسية للاتحاد، وبالتالي فإن انسحاب باريس منه سيؤثر على دول أخرى تعرف هي الأخرى استحقاقات انتخابية هذا العام.

أما بشأن اليورو، فمن المؤكد أن تخلي فرنسا عنه سيعني إحداث زلزال اقتصادي ومالي لن يقوى معه اليورو على البقاء، هذا القلق بدأ يخيم على الأوساط المالية التي أخذت تقوم بدراسات لمعرفة تأثيرات خطوة كهذه على مستقبل اليورو، ولكن خصوصا على مستقبل الاقتصاد الفرنسي، لذا نجد في النهاية أن الحذر بات سيد الموقف في فرنسا وأوروبا تخوفا من «مفاجآت» لم تعد مستبعدة تماما.