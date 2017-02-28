يقام اسبوع الفيلم الايراني «عمار» في الارجنتين في اليوم الثاني لاسبوع الفيلم الايراني «عمار» في الارجنتين، وتم عرض الفيلمين السينمائيين «وحيدا وحيدا وحيدا» للمخرج إحسان عبدي بور و«القلائد الذهبية» للمخرج أبوالقاسم طالبي حيث لقيا اقبالا واسعا من قبل الجمهور.

والى جانب الفيلمين المذكورين، عرضت الافلام الايرانية «المصابيح المنيرة» و«الصمام» و«سوق المحبة ۳» و«سليمان والنمل» في العاصمة بوينس آيرس.

ويروي «وحيدا وحيدا وحيد» قصة صبي اسمه رنجرو يسكن بالقرب من محطة بوشهر النووية (جنوب ايران) ويلتقي صبيا روسيا اسمه «اولك» ليصبحا صديقين فيما بعد.

يجسد بطولة الفيلم كل من؛ ميثم فرهمند وآرمن هوانسيان وآنا بانوسيان وابراهيم تمهيد وعباس باك حضور و...

يذكر ان فيلم «وحيدا وحيدا وحيد» شارك في الدورة الـ ۳۱ من مهرجان فجر السينمائي وحصل فيه على ۱۱ جائزة من قسم «الارادة الوطنية»، وكذلك حصل على جوائز متعددة من مهرجان الاطفال الدولي بمدينة اصفهان في دورته للعام ۲۰۱۲ .

«القلائد الذهبية»: فيلم جاء في خلاصته ان مازيار فناني زادة وهو من اصول ايرانية يعمل جاسوسا للمخابرات البريطانية ( ام آي ٦ )، تورط في احداث مخلة بالنظام وقعت في ايران في العام ۱۹۹۹ وكان قد دخل ايران متنكراً ، ثم رصدته وزارة الامن الايرانية حيث كلفت احد عناصرها بمراقبته بصفة سائق سيارة اجرة، الا ان احد جواسيس «ام آي ٦» والذي كان قد تسلل الى وزارة الامن الايرانية يكشف هوية سائق سيارة الاجرة لـمازيار الذي يقوم بقتل السائق ومن ثم يلوذ بالفرار ...

وبحسب الانباء الواردة فان الاعمال المنتخبة لمهرجان «عمار» السينمائي وسينما الثورة الاسلامية التي عرضت خلال اليومين الماضيين لاقت اقبالا لافتا من قبل الجمهور.