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رقم الخبر: 188707 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 15:18 الاقسام: ثقافة وفن  
«الوقت الخفي» يشق طريقه الى اسبانيا

«الوقت الخفي» يشق طريقه الى اسبانيا

يشارك الفيلم الايراني القصير «الوقت الخفي» (وقت بنهان) للمخرج والكاتب سينا دورانديشان، في مهرجان «FICAE» الدولي المقام حاليا بإسبانيا.

ويعرض الفيلم في القسم التنافسي للأفلام الروائية القصيرة في المهرجان.

انطلقت فعاليات المهرجان في الـ25 من فبراير الجاري وستستمر لغاية الـ4 من مارس المقبل ويتنافس 34 فيلما من شتى انحاء العالم في مختلف اقسامه.

«الوقت الخفي» في قالب اجتماعي وتمثل فيه فريدة سباه منصور ويحكي قصة امرأة عجوز تلازم الفراش بسبب معاناتها من مرض عضال وفي احدى الليالي يموت زوجها امام عينيها فتضطر الى قضاء الليلة مع جسده و...

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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