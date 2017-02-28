تراجع عدد حيوانات وحيد القرن التي يجري اصطيادها من أجل قرونها في جنوب أفريقيا عشرة في المئة في 2016 إلى 1054 حيوانا في ثاني عام على التوالي من التراجع وفقا لبيانات نشرتها الحكومة الاثنين ولكن جماعات الحفاظ على البيئة قالت إن هذه المستويات لا تزال مقلقة.

وزادت معدلات صيد وحيد القرن في جنوب أفريقيا من 83 في 2008 إلى عدد قياسي بلغ 1215 حيوانا في 2014 لتلبية الطلب المتزايد في دول آسيوية حديثة الثراء مثل فيتنام حيث تعد قرون وحيد القرن عنصرا أساسيا في الطب الشعبي.

ويوجد بجنوب أفريقيا أكثر من 80 في المئة من عدد حيوانات وحيد القرن في العالم حيث يوجد بها نحو 18 ألفا من وحيد القرن الأبيض وما يقرب من ألفين من وحيد القرن الأسود وهذا هو سبب تصدرها أزمة صيد وحيد القرن من أجل قرونها. وتحظر اتفاقية للأمم المتحدة التجارة العالمية في قرون وحيد القرن .

وقال شبكة ترافيك لمراقبة التجارة في الحياة البرية في بيان إن أرقام صيد وحيد القرن ما زالت مرتفعة بشكل غير مقبول. لا يمكن ببساطة النظر إلى الصيد المتواصل لثلاثة حيوانات من وحيد القرن يوميا سوى على أنه استمرار للأزمة.