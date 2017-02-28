  • الثلاثاء ١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188702 تاريخ النشر: شباط 28, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: ثقافة وفن  
القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب يبدأ بقبول الطلبات

القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب يبدأ بقبول الطلبات

أعلن مدير لجنة القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب داود موسائي عن بدء قبول طلبات التسجيل والحجز للناشرين الاجانب الراغبين بالمشاركة بالدورة الثلاثين للمعرض.عملية تسجيل الناشرين في القسم الدولي لمعرض طهرن الدولي للكتاب بدأت يوم امس الاثنین 27 شباط وستسمر حتى 15 آذار القادم.

ووأوضح مدير لجنة القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب داود موسائي إن إرسال استمارات التسجيل للدورة الثلاثين لمعرض طهران للكتاب بدأت ، مضيفاً إن 49 ناشرا تقدموا بالطلبات قبل فتح أبواب التسجيل.

الجدير بالذكر إن المعرض سيقام ما بين 3 -13 آيار المقبل.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0659 sec