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|رقم الخبر: 188702
|تاريخ النشر: شباط 28, 2017
|الوقت: 15:14
|الاقسام: ثقافة وفن
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القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب يبدأ بقبول الطلبات
أعلن مدير لجنة القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب داود موسائي عن بدء قبول طلبات التسجيل والحجز للناشرين الاجانب الراغبين بالمشاركة بالدورة الثلاثين للمعرض.عملية تسجيل الناشرين في القسم الدولي لمعرض طهرن الدولي للكتاب بدأت يوم امس الاثنین 27 شباط وستسمر حتى 15 آذار القادم.
ووأوضح مدير لجنة القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب داود موسائي إن إرسال استمارات التسجيل للدورة الثلاثين لمعرض طهران للكتاب بدأت ، مضيفاً إن 49 ناشرا تقدموا بالطلبات قبل فتح أبواب التسجيل.
الجدير بالذكر إن المعرض سيقام ما بين 3 -13 آيار المقبل.
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