القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب يبدأ بقبول الطلبات أعلن مدير لجنة القسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب داود موسائي عن بدء قبول طلبات التسجيل والحجز للناشرين الاجانب الراغبين بالمشاركة بالدورة الثلاثين للمعرض.عملية تسجيل الناشرين في القسم الدولي لمعرض طهرن الدولي للكتاب بدأت يوم امس الاثنین 27 شباط وستسمر حتى 15 آذار القادم.