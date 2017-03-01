الوفاق/خاص- أسعد أنصاري- سجل وحيد اميري هدفا في بداية المباراة اثر مناولة رائعة من نجم المباراة مهدي طارمي ليعلن تقدم برسبوليس بهدف للاشيء ينهي الشوط الاول به.

ولم يشهد الشوط الاول شيء للفريق الاماراتي غير هجمة خطيرة وحيدة ارتطمت على اثرها الكرة بالعمود.

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب الوحدة الاماراتي تبديلا غير مجريات المباراة.

حيث اشرك اللاعب الدولي المخضرم اسماعيل مطر الذي سرعان ما سجل هدف التعادل نتيجة خروج حارس مرمى برسبوليس بالخطأ.

واثر هجمة اخرى رفع كرتها اسماعيل مطر ليرتكب سيد جلال خطأ عجيبا ليحرز على اثره فريق الوحدة الهدف الثاني عن طريق اللاعب التشيلي فالديفيا.

وهنا وعلى استغراب من الجميع اجرى مدرب برسبوليس تبديلا مدهشا.

حيث اخرج قلب دفاع برسبوليس سيد جلال حسيني وادخل محسن ربيع خواه.

وبعد ذلك بدأ الاحمر الطهراني بالانقضاض على مرمى الخصم.

واثر هجمة مرسومة رفعها حسين ماهيني من جهة اليسار ليقفز لها ويضعها بضربة رأس جميلة مهدي طارمي في المرمى معلنا هدف التعادل لبرسبوليس.

ولم يتبق من عمر المباراة سوى دقائق قليلة جدا وكان يعتقد الكثير بأن المباراة ستنتهي بهذه النتيجة،، ومن ضربة حرة مباشرة لعبها بشكل رائع سروش رفيعي ليضعها في حلق المرمى امام طارمي الذي اودعها الشباك معلنا فوز برسبوليس بمباراة شهدت حبس الانفاس في دقائقها الاخيرة.

اما المباراة الاخرى والتي جرت بين ذوب آهن والاهلي السعودي فقد انتهت بخسارة الفريق الاصفهاني على رغم ان الفريق السعودي كان بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

فقد انتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين حيث احرز فريق ذوب آهن هدف التعادل في الوقت الاضافي من الشوط الاول من ضربة جزاء نفذها الكابتن مهدي رجب زاده.

وفي الشوط الثاني احرز اللاعب السوري عمر السومة هدف الفوز للاهلي السعودي وبذلك تصدر الاهلي المجموعة بست نقاط بعد فوزه بمباراتين.