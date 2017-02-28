أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن طرد تونسيين، أحدهما ربما اتّصل بأنيس العامري، الذي قتل 12 شخصًا في برلين، عندما دهس حشدًا بشاحنة في سوق لعيد الميلاد العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن اسم التونسي، البالغ من العمر 44 عامًا، الذي طرد السبت، كان مسجلا بجوار رقم هاتف عثر عليه لدى التونسي أنيس العامري، الذي شن الهجوم في برلين.

وجاء العامري إلى إيطاليا على متن قارب في 2011، وقضى نحو أربع سنوات في السجن هناك، قبل أن تصدر أوامر بطرده من البلاد في 2015.

وذكرت الوزارة الإيطالية أن التونسي الآخر الذي طرد يبلغ من العمر 34 عامًا، وأنه أبدى تعاطفًا مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولم يستبعد إمكانية سفره للقتال في سورية.

وقتل العامري، الذي رفض طلبه اللجوء، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية قرب ميلانو في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوزارة إن إيطاليا طردت 147 شخصًا يشتبه في أنهم متشددون دينيًّا منذ يناير/كانون الثاني 2015، ونفذت 15 من عمليات الطرد هذه العام الحالي.