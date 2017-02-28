دعت الجزائر الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس إلى ضبط النفس، وعبّرت عن أسفها للمواجهات المسلحة التي وقعت مؤخرًا في المدينة.

وأكد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية، عبد القادر مساهل، خلال لقائه مع وفد من الشخصيات الوطنية ومسؤولين سياسيين وبرلمانيين أعضاء في الحوار الليبي، يزور الجزائر لإجراء محادثات حول آفاق حل الأزمة الليبية، أن "المواجهات التي وقعت مؤخرًا في العاصمة طرابلس، لا تخدم بأي حال من الأحوال التهدئة الضرورية لاستعادة السلم والأمن في البلد".

وأضاف عبد القادر مساهل: أن الجزائر تستنكر كل تصعيد، وتدعو بإلحاح الأطراف الليبية إلى بذل كل مجهودها لتفادي مواجهات جديدة".

وقدم الوفد الليبي للمسؤول الجزائري عرضًا حول الوضع السياسي في ليبيا، وآخر التطورات في البلد، لا سيما في طرابلس، وضرورة تجاوز الطريق المسدود الحالي. وتدخل زيارة هذا الوفد في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها الجزائر مع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية الليبية، بهدف تقريب مواقف الأطراف الليبية بحثًا عن تسوية سياسية للأزمة.

وتسعى الجزائر ومصر إلى دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي لحل الأزمة الليبية، والتي توّجت بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع الماضي في تونس، على أن يجري الترتيب لعقد قمة بين رؤساء هذه الدول لاحقًا في الجزائر.

* الأمين العام لحزب بوتفليقة: صحة الرئيس الجزائري بخير

من جانب آخر، أكد مسؤول جزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعافى من الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمّت به الأسبوع الماضي، بعد التهاب في الشعب الهوائية.

وقال الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، جمال ولد عباس، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، إن "الرئيس بخير وصحته في أحسن الأحوال".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن إصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية تمثلت في التهاب في الشعب الهوائية، ما دفع إلى تأجيل زيارة كان مقررًا أن تقوم بها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اليوم ذاته.

وفي سياق الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في الرابع من مايو/أيار، نفى ولد عباس تدخّل بوتفليقة، بصفته رئيسًا للحزب، في انتقاء مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية، وقال: "لا وجود لأية لجنة رئاسية تدرس قوائم المترشحين، هناك لجنة متكونة من 26 عضوًا يرأسها الأمين العام، وهي المخولة الوحيدة بدراسة ملفات الترشح، التي تضم بينها 1200 امرأة مترشحة".

وتعهد ولد عباس بعدم استعمال ستة وزراء حاليين في الحكومة، رشّحهم الحزب لوسائل الدولة، أو استغلال مناصبهم، بعد إعلان أحزاب المعارضة تخوفها من ذلك.

الجزائر "قلقة" من المواجهات المسلحة الأخيرة في طرابلس