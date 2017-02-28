طالبت المركزية النقابية النافذة في تونس، الحكومة بالتراجع عن تعيين رجل أعمال وزيراً للوظيفة العمومية، محمّلة إياها مسؤولية "تبعات وخيمة" في حال طبقت توصيات صندوق النقد الدولي بخصخصة شركات عمومية وتسريح موظفين.

وعيّن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رجل الأعمال خليل الغرياني وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفًا للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، عبيد البريكي.

والغرياني هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية"، منظمة رجال الأعمال المعروفة محليا باسم "منظمة الأعراف".

وجاء التعيين ضمن تعديل وزاري محدود، شمل أيضًا وزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة، وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 آب/أغسطس 2016.

وقال اتحاد الشغل، في بيان نشره إثر اجتماع "طارئ" لمكتبه التنفيذي اليوم، إنه "يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان (الموظفين) العموميين، وسعيًا لضرب مكاسبهم، وتنفيذًا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي"، مطالبًا بـ"مراجعة هذا التعيين".

واعتبر الاتحاد التعديلَ الحكومي "محاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها، كالتفويت في البنوك العموميّة (الثلاثة)، وخوصصة (شركة) الخطوط (الجوية) التونسية، والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها".