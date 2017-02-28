جددت الحكومة السودانية، احتجاجها لدى فرنسا لاستضافتها معارضين سودانيين، على رأسهم رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، الذي يقود حربا ضد الحكومة في دارفور.

واتهمت الخرطوم معارضيها الموجودين في باريس بالسعي إلى إسقاط النظام والتحريض على العنف، مشددة على ضرورة أن تلعب باريس دورا أكبر في تعزيز السلم في دارفور.

وكان رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، قد اختار فرنسا مقرا لإقامته، ورفض التنازل عن شروط وضعها قبل الدخول في أي حوار مع الحكومة السودانية، ولم يستجب لكافة الدعوات الإقليمية والدولية لحثه على التفاوض مع الحكومة في الخرطوم.

وأبلغ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، المبعوث الفرنسي إلى دولتي السودان وجنوب السودان، استيفن قرينمبرغ، الذي يزور السودان حاليا، بعدم رضا الخرطوم عن استضافة فرنسا عبد الواحد نور مع بعض الفصائل المعارضة، التي قال إنها تعمل على التحريض على العنف.

ووفقا لتعميم صادر عن الخارجية السودانية، فإن "المبعوث الفرنسي أكد الدور المحوري الذي يلعبه السودان في الإقليم، ودعا للتنسيق والتعاون بين الدولتين في ما يتعلق بالأوضاع وتطوراتها في أفريقيا الوسطى".

إلى ذلك، قالت الخارجية السودانية إنها أكملت كافة الاتصالات لسداد المبالغ المستحقة على البلاد في ميزانية الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أسقطت حق السودان في التصويت إلى جانب عدد من الدول بسبب تأخره في سداد اشتراكاته السنوية للمنظمة الأممية.