واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 26 معتقلا من رافضي الإنقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير/كانون الثاني 2014.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لشهادة أحمد عبدالحافظ، موظف بشركة المتاجر، بالقرب من نقطة شرطة المنيب، والذي قال إنه كان موجودًا داخل مقر الشركة وسمع صوت انفجار، وعندما خرج للشارع وجد حشوداً من الناس، تهرول نحو نقطة الشرطة وأنه لم ير شيئًا، ولا يستطيع التعرف على أي من المعتقلين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين تهم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وعلى صعيد متصل، نظرت النيابة العسكرية المصرية، الاثنين، تجديد حبس المتهمين المحبوسين في القضية رقم 28 لسنة 2017 جنايات عسكري شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "محاولة اقتحام مبنى قطاع الأمن الوطني" في عام 2013، والمتهم فيها 16 شخصا، أبرزهم الدكتور حسام أبو البخاري، والشيخ محمد عبد المقصور، والسيد علي (وشهرته سيد مشاغب)، عضو رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم "وايت نايتس".