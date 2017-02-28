قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، ظهر الاثنين، عدداً من المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا عسكريا تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن الطيران الحربي قصف موقع الشهداء غرب مخيم النصيرات بصاروخين، وصاروخ ثالث من طائرة بدون طيار. وأشارت إلى وقوع أضرار جسيمة في الموقع المستهدف، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرة حربية بدون طيار نقطة رصد تابعة لقوات الضبط الميداني شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. فيما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مجلس الأمن الدولي بوضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني. واتهم عباس إسرائيل بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل واحتجاز جثامينهم بمن فيهم الأطفال.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أثناء الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد في جنيف بطلب من الفلسطينيين المجتمع الدولي إلى وضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني.

وقال عباس: أتوجه إلى مجلس الأمن الدولي المدعو أكثر من أي وقت مضى لوضع نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على الفور وبصورة عاجلة.”

واتهم عباس إسرائيل بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل واحتجاز جثامينهم بمن فيهم الأطفال.

* حماس تملك 15 نفقاً هجومياً داخل إسرائيل

من جهة اخرى، أكد مصدران على الأقل في الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي للقناة الثانية، الأحد، أنه على الرغم من العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة عام 2014، لا تزال "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) تملك إلى اليوم 15 نفقا هجومياً تمتد داخل إسرائيل.

وجاء هذا الكشف في الوقت الذي ترتفع حدة التوتر في إسرائيل بين قيادات في الجيش وعلى المستوى السياسي، مع اقتراب موعد نشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن العدوان الأخير على غزة.

وبلغت حدة التوتر الاحد بتبادل الاتهامات بشكل علني، أبرزها تصريحات وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، الذي أعلن رفضه للانتقادات التي يوجهها التقرير لأدائه خلال الحرب، معتبرا أن هناك من "يحاربون وهناك من يسرّبون الأخبار"، في إشارة لوزير التعليم وزعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينت.

وكانت الصحف الإسرائيلية، نشرت تصريحا نسبته لأحد وزراء الكابينيت السياسي الأمني السابق (الذي أدار الحرب عام 2014) اعتبر فيه أن الكابينيت الإسرائيلي كان مشغولا خلال الحرب على غزة بصراعات داخلية، وأن كلا من نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان سعيا خلال الحرب لإسقاط حكومة نتنياهو.

* إعتقال فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين، خلال دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وسط الضفة، ثم اقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وذكرت مصادر صحافية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من القدس، أحدهم من بلدة بيت حنينا شمالا، وآخر من بلدة كفر عقب شمالا، وشابين من بلدة العيزرية شرقي القدس.

وإلى الشمال من الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شادي بشكار من نابلس، وشابين آخرين من مخيم عسكر الجديد في نابلس، علاوة على اعتقال شابين من بلدة عزون شرق قلقيلية، كما تم اعتقال شاب من مخيم جنين غرب مدينة جنين، إضافة لاعتقال شاب من بلدة كفل حارس وشابين من بلدة حارس بمحافظة سلفيت.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وشابا آخر من بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، وشابا من بلدة بيت عوا غرب الخليل، و3 شبان من بلدة صوريف شمال الخليل، بينهم الأسير المحرر معن حميدات، فيما تم اعتقال شاب من بلدة يطا جنوب الخليل.

إلى ذلك، قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور، في تصريح له: إن قوات الاحتلال دهمت فجر اليوم (الاثنين)، عدة منازل في حارة الشعابين بمدينة يطا، ودهمت عدة بيوت للمواطنين من عائله الهريني، وتم قلب محتويات هذه البيوت أسفلها أعلاها وإخراج الأطفال والنساء خارج المنازل في البرد القارس".

* دعوة فلسطينية لمقاطعة المحاكم الاسرائيلية

الى ذلك، طالب مسؤولون فلسطينيون، بمقاطعة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بعد اعادة محاكمة فلسطيني وادانته بالسجن مدى الحياة رغم اطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل بين حماس واسرائيل عام 2011.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين في مؤتمر صحافي عقد الاحد في مدينة رام الله، "يجب ان نتخذ قرارا صعبا في التمرد والعصيان ومقاطعة المحاكم الاسرائيلية".

وانتقد قراقع قرار محكمة عسكرية اسرائيلية الاسبوع الماضي سجن الجندي الاسرائيلي-الفرنسي ايلور عزريا 18 شهرا بعد ان اجهز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي كان مصابا وملقى على الارض، في حين حكمت على الفتى احمد مناصرة بالسجن 12 عاما اثر محاولته طعن اسرائيلي.

وبحسب قراقع فان "مثل هذه المحاكم يجب مقاطعتها، ويجب التمرد على كل ما يجري في اروقة المحاكم الاسرائيلية".

وكانت محكمة اسرائيلية اعادت الاربعاء حكم المؤبد اضافة الى 18 عاما بحق نائل البرغوثي الذي امضى 32 عاما في السجون قبل ان يطلق سراحه ضمن صفقة التبادل عام 2011 مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.