قتل وأصيب تسعة من مرتزقة العدوان السعودي باقتحام القوات اليمنية مواقع لهم شرق حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم، أن" وحدات الجيش واللجان اقتحمت مواقع للمرتزقة بأطراف حيد بن عقيل وأوقعت ثلاثة قتلى وستة جرحى في صفوفهم".

هذا وقتل ستة من مرتزقة العدوان السعودي بقصف مدفعي للقوات اليمنية استهدف مواقع لهم بمنطقة الحول بنهم.

وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش إستهدفت مواقع للمرتزقة بمنطقة الحول وأوقعت ستة قتلى في صفوفهم وإصابت آخرين.

كما وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من تطهير موقعين للمرتزقة بوادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم مقتل أربعة مرتزقة وإصابة ثلاثة آخرين بعملية إقتحام موقعين للمرتزقة وتطهيرها بوادي شواق شمال غرب مديرية الغيل. وأشار المصدر إلى إغتنام معدل شيكي وأسلحة وكميات من الذخيرة بعملية الاقتحام النوعية.

كما أفاد مراسل قناة العالم في اليمن بمقتل نائب رئيس هيئة الأركان العامة المعين من قبل هادي والتحالف السعودي اللواء احمد سيف اليافعي في المخا وعشرات القيادات من المرتزقة.

* مقتل قائد تحالف العدوان و3 اماراتيين غرب تعز

وفي سياق متصل، أوضح الزميل ابو وفاء الحاج، أن مصادر عسكرية ميدانية في المخا أكدت مقتل القيادي البارز في صفوف العدوان المدعو أحمد البكري وأعداد كبيرة لعناصر تحالف العدوان بينهم 3 إماراتيين في عملية نوعية نفذتها قوات الجيش واللجان الشعبية الإثنين، في جبهة المخا التابعة لمحافظة تعز.

وكشفت المصادر عن مقتل 9 من مسلحي العدوان السعودي الإماراتي وأسر 2 آخرين فضلا عن تدمير آليتين عسكريتين وطقم يحمل مسلحين إثر هجوم مباغت نفذه أبطال الجيش واللجان الشعبية على موقع لهم شرق المخاء بالساحل الغربي. وبحسب المصادر فقد استهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية بصلية صواريخ الكاتيوشا تجمعات العدوان جنوب مديرية المخا ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر العدوان وتدمير آلية عسكرية.

* مقتل وجرح جنود سعوديين بجيزان

كما قتل وجرح عدد من جنود الجيش السعودي، الأحد، في قصف مدفعي استهدف مرابض مدفعية جيش العدوان السعودي في أحد المواقع العسكرية بجيزان.وبحسب مصدر عسكري، فقد شنت القوة المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية قصفا مدفعيا على مرابض مدفعية الجيش السعودي غرب موقع مثعن العسكري.وأضاف المصدر: أن الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وكان جنديان سعوديان قد لقيا مصرعهما السبت في الخوبة الشمالية، كما نفذ الجيش واللجان قصفا مدفعيا على موقعي المنتزه والشبكة بجيزان.

* إسقاط طائرتي استطلاع في الجوف وجيزان

وعلى صعيد ذي صلة، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، الأحد طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف وقطاع جيزان شمالي اليمن.

ونقل موقع "المسيرة" عن مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي، مشيرا الى أن الطائرة الأولى تم إسقاطها في العقبة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، فيما تم إسقاط الطائرة الثانية في موقع الفريضة بجيزان.

ووفقا للمصدر، فقد وثقت كاميرا الإعلام عملية إسقاط الطائرتين.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من إسقاط طائرة حربية للعدوان من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية في صحراء نجران.

* وفد أممي لبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن

سياسياً، بدأ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة والطوارئ، ستيفن أوبراين، الأحد، زيارة إلى اليمن تستمر أياماً، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية، مع استمرار عجز الجهات الحكومية عن دفع رواتب الموظفين، وارتفاع الأسعار بسبب تدهور سعر العملة.

ووصل أوبراين إلى مدينة عدن، حيث من المقرر أن يعقد لقاءً بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ومسؤولين حكوميين، للتباحث حول الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين ووصول المساعدات للسكان المتضررين. وأشار بيان صادر عن مكتب وكيل الأمم المتحدة، إلى أن زيارته إلى اليمن ستشمل مدن عدن وتعز وإب وصنعاء، قبل أن يتوجه إلى الصومال، مطلع الشهر القادم، لبحث الأوضاع الإنسانية.

وتأتي زيارة أوبراين إلى اليمن، في ظل ارتفاع حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، مع تصاعد المواجهات في الساحل الغربي، ومع استمرار عجز الجهات الحكومية عن دفع رواتب غالبية الموظفين الحكوميين، منذ أشهر، بالإضافة إلى الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار مع تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار.