أحكمت وحدات من الجيش السوري السيطرة على النقطة 939.5، أعلى النقاط في جبال الهيال المطلة على مثلث تدمر، وقتلت أعدادا كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش".

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على الطريق الواصل بين سد وادي أبيض وتدمر وجميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حقل المهر للغاز والمقالع الرخامية شمال غرب تدمر بـ 8 كم.

وللسيطرة على طريق سد وادي أبيض - تدمر "أهمية تكتيكية تتمثل بقطع خطوط إمداد تنظيم "داعش" من اتجاه مناطق انتشاره في الرقة".

ولفت مراسل "سانا" إلى أن وحدات من الجيش سيطرت خلال عملياتها ضد "داعش" على مدرسة السياقة في منطقة البيارات وواصلت تقدمها باتجاه منطقة مثلث تدمر ومرتفعات جبل الهيال.

ووسعت بذلك وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها في منطقة تدمر خلال عملياتها ضد تجمعات إرهابيي "داعش" بريف حمص الشرقي.

وفي السياق ذاته، أحرز الجيش السوري تقدماً داخل قرية "فيخة صغيرة" في ريف حلب الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم "داعش"، موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي وقت سابق من الأحد ذكر مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري دمر عربات مدرعة مزودة برشاشات ومقرات لمقاتلي "داعش" شرق بلدة جب الجراح وشمال قرية الطفحة ورسم السبعة ورسم حميدي وهبرة غربية وجباب حمد بريف حمص الشرقي وفى قرية الباردة بريفها الجنوبي الشرقي.

وتشهد منطقة الريف الممتد بين محافظات حمص والرقة وحلب وحماة تحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" التي تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة والإرهابيين من عمق البادية السورية لدعم عمليات مجاميعها التكفيرية في منطقة تدمر وغيرها.

* إستعادة حقل نفطي بريف حمص الشرقي

كما استعاد الجيش السوري حقل المهر للنفط والغاز بريف حمص الشرقي بعد شهرين من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليه.

وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك": أن عملية تحرير حقل "المهر" شهدت وقوع اشتباكات متوسطة بين قوات الجيش السوري ومسلحي" داعش" الإرهابي بالتزامن مع قصف كثيف لسلاحي الجو والمدفعية خلف عددا من القتلى في صفوف التنظيم الإرهابي.

وكان "داعش" سيطر على حقل المهر في الثامن من ديسمبر العام الماضي بعد هجوم واسع شنه مسلحو التنظيم اسفر عن سيطرتهم على مناطق واسعة بريف حمص الشرقي.

* مقتل أبو الخير المصري نائب الظواهري السابق

وقال ناشطون ان، "أبو الخير المصري"، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بشمال سوريا، قتل بغارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار، فوق محافظة إدلب، وقتل (جهاديون) آخرون معه.

ووفقا لحسابات مقربة من هيئة تحرير الشام، فإن ضربات التحالف التي جاءت بعد غياب لأسابيع، استهدفت سيارة "أبي الخير"، وسيارة أخرى في هجومين منفصلين.

وأوضح ناشطون أن الغارة الأولى استهدفت سيارة قرب معسكر المسطومة، فيما استهدفت الثانية سيارة قرب بلدة التوامة بريف حلب الغربي.

وبرز اسم "أبو الخير المصري" في العام الماضي، حينما نشر تنظيم القاعدة رسالة صوتية له، أعطى فيها مجلس شورى "جبهة النصرة"، المجال لفك الارتباط بالقاعدة، وتغيير المسمى فيما بعد.

* إعتداء إرهابي على قرية في محافظة القنيطرة

كما أُصيب شخص بجروح جراء اعتداء مسلّحي "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على قرية "حضر" في محافظة القنيطرة.

وأصيب مواطن سوري آخر بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها المسلحون على حي المطار السكني بمدينة درعا.

هذا وأفاد مراسلنا سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلّحة على محيط السفارة الروسية في حي المزرعة في دمشق.

* موسكو: المطالبة برحيل الأسد غير مقبولة

من جانب آخر، قالت موسكو: إن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة السورية غير مقبولة.

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد فورا غير مقبولة، مؤكدة أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره من خلال العملية الديمقراطية.

وأكدت ماتفيينكو في مؤتمر الحوار الشرق أوسطي لمنتدى "فالداي" الاثنين 27 فبراير/شباط، أن روسيا لا تسعى إلى فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لسياستها يتمثل في تحقيق تنمية مستديمة لهذه المنطقة المهمة في العالم.

وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للبرلمان الروسي أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى توافق بين القوى المشاركة في النزاعات الداخلية وكذلك المساهمة من قبل القوى المعنية الإقليمية وغير الإقليمية، مؤكدة أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا محوريا في هذه العملية.

وأضافت: أن موسكو لم تخف أبدا موقفها السلبي من التدخل في العراق وتدمير الدولة في ليبيا وتأجيج الحرب الأهلية في اليمن، مشيرة إلى أن نتيجة كل هذه التدخلات تمثلت في زيادة معاناة السكان المدنيين.

* خلافات متصاعدة داخل وفد الرياض حول تفجيرات حمص

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات داخل وفد الهيئة العليا للمفاوضات بين السياسيين والعسكريين بما يخص طريقة التعامل مع تفجيرات حمص.

وأوضحت المصادر بحسب "روسيا اليوم" أن الخلافات تتمحور حول بند الحكومة، بين أعضاء هيئة التنسيق ( حسن عبد العظيم) والمقربين من السعودية بالوفد. وعلى عكس منطق "الصقور" في الهيئة، الذي يجدد المطالبة باستبعاد الأسد، ترى هيئة التنسيق أن القرار 2254 لم يتحدث عن أشخاص ومصير أشخاص، إنما عن هيئة حكم أو حكومة شاملة يكون دورها الارتكاز على دستور جديد وإجراء انتخابات تحدد هي مصير الأسد وباقي الشخصيات.

* مقدسي: الحل السياسي للأزمة لم يُحسم الى الآن

من جهته، قال جهاد مقدسي، رئيس وفد منصة القاهرة لمفاوضات جنيف، إن وفد الهيئة العليا لم يدن هجمات حمص بصورة مباشرة لأن أعضاء الهيئة يختلفون فيما بينهم حول "تبني الحل السياسي حصرا دون العسكري للأزمة السورية، والأمر بالنسبة إليهم لم يحسم بعد".

وأوضح: "هناك إجابة عريضة وواسعة عندما يتعلق الأمر بإدانة الهيئة العليا للتفجيرات الإرهابية، لأن هناك آراء مختلفة ضمن الهيئة بجانبها العسكري لم تحسم بخصوص تبني الحل السياسي حصرا دون العسكري، لذلك تكون التجربة انعكاسا لهذا التنوع".