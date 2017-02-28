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رقم الخبر: 188640 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 20:20 الاقسام: محليات  
ايران وارمينيا تعززان التعاون القنصلي

ايران وارمينيا تعززان التعاون القنصلي

عقدت ايران وارمينيا اجتماعا مشتركا لبحث السبل الكفيلة بتسهيل الاجراءات القنصلية بين البلدين.

ووصل مدير عام الشؤون القنصلية بالخارجية الايرانية علي جغيني الى يريفان للمشاركة في الاجتماع القنصلي المشترك بين ايران وارمينيا.
ومن المقرر ان يلتقي جغيني خلال زيارته هذه التي تستغرق يومين، مساعد الخارجية الارمينية ومساعد العدلية ليبحث معهما حول الابعاد المختلفة للتعاون القنصلي.
وقد وافقت إيران وارمينيا على الغاء التأشيرات لمواطني البلدين وهو ما من شأنه ان ينشط السياحة بينهما ويعزز التعاون بين القطاعات الخاصة لكلا البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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