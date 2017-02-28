وقال أن زيارة الرئيس روحاني ستكون من أهم الزيارات التي يقوم بها كبار الزعماء الى باكستان، مضيفا أن حضور الرئيس روحاني في إسلام آباد للمرة الثانية خلال أقل من عام سيسهم في تعزيز منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ويعد في نفس الوقت مؤشرا على تنامي العلاقات بين البلدين الجارين.

ووصف العلاقات بين طهران وإسلام أباد بالتاريخية والمتينة، مؤكدا عدم فاعلية ما تبذله بعض العناصر الخارجية والمحلية من محاولات للمساس بها او التأثير عليها.

ودعا الى العمل من اجل تقوية العلاقات مع إيران لا سيما الاسراع في تنفيذ مراحل مشروع خط أنابيب الغاز وزيادة واردات الكهرباء من إيران، مؤكدا ضرورة إستغلال فرصة تواجد الرئيس روحاني في باكستان لتنمية العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس روحاني في اجتماع قمة إيكو الذي ينطلق يوم الاربعاء القادم في العاصمة الباكستانية اسلام اباد. يذكر أن اجتماع وزراء خارجية إيكو بدأ الثلاثاء ليمهد لعقد اجتماع القمة.



