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رقم الخبر: 188638 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: عربيات  
الخزعلي: الحشد الشعبي سوف يحضر في السياسة

الخزعلي: الحشد الشعبي سوف يحضر في السياسة

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الاثنين أن الحشد الشعبي “كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد”.

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الاثنين أن الحشد الشعبي “كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد”، مشيراً الى أن الحشد “باق ويتمدد ولن يُلغى ابداً”. وقال الخزعلي/ في كلمة له خلال مهرجان اهل البيت بمحافظة كربلاء، إن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية قانونية والدستور يكفل ذلك”، مبيناً أن “الحشد في هذه الساعة مشارك في معركة الساحل الأيمن وتلعفر، والانتصارات الآن مستمرة رغم رفض مشاركته في المعركة”.
واضاف الخزعلي أن “المجتمعون في جنيف يسعون لالغاء الحشد الشعبي وقلقون منه”، مؤكداً أن “الحشد كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد”، لافتا الى انه “مثلما سحقنا رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياسين الذين خذلوا وباعوا ارض الوطن، وسنطردهم من العراق”. كما تابع الخزعلي أن “الحشد سيحافظ على الأمن والاستقرار ويرفع اقتصاد البلد”.



 

 
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