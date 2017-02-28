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|رقم الخبر: 188637
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 20:08
|الاقسام: دوليات
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إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في ديار بكر
أصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قطار، ظهر اليوم الاثنين، بمحافظة ديار بكر شرقي تركيا.
أصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قطار، ظهر اليوم الاثنين، بمحافظة ديار بكر شرقي تركيا.
وأبلغ مصدر أمني، وكالة “سبوتنيك”، بأن “شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسف أثناء مرور قطار في بلدة تشاريكيلي التابعة لناحية سور بمحافظة ديار بكر شرقي تركيا”.
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