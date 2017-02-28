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رقم الخبر: 188635 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: دوليات  
نائب رئيس الوزراء الروسي توجه اليوم إلى القاهرة

نائب رئيس الوزراء الروسي توجه اليوم إلى القاهرة

اعلن السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، أن مصر تنتظر زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إلى مصر اليوم الإثنين.

اعلن السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، أن مصر تنتظر زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إلى مصر اليوم الإثنين.
وقال السفير في سياق رده على سؤال صحفي حول أي زيارات رسمية لمسؤولين من البلدين من المخطط القيام بها: “روغوزين اليوم يتوجه إلى مصر”.
 

 
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