اعلن السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، أن مصر تنتظر زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إلى مصر اليوم الإثنين.

اعلن السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، أن مصر تنتظر زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إلى مصر اليوم الإثنين.

وقال السفير في سياق رده على سؤال صحفي حول أي زيارات رسمية لمسؤولين من البلدين من المخطط القيام بها: “روغوزين اليوم يتوجه إلى مصر”.

