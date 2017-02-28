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رقم الخبر: 188634 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 20:04 الاقسام: عربيات  
تفجير انتحاري قرب مقر للشرطة في قسنطينة بالجزائر

تفجير انتحاري قرب مقر للشرطة في قسنطينة بالجزائر

أصيب عدد من رجال الأمن في الجزائر بتفجير انتحاري استهدف مركزاً للشرطة وسط مدينة قسنطينة الواقعة شرق البلاد.

أصيب عدد من رجال الأمن في الجزائر بتفجير انتحاري استهدف مركزاً للشرطة وسط مدينة قسنطينة الواقعة شرق البلاد.
وبهذا الصدد، قال مصدر أمني محلي في قسنطينة "إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه بالقرب من مركز أمني، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم عنصرا أمن، ومقتل منفذ الهجوم".
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه "سمع دوي انفجار قرب الأمن الحضري رقم 13 بباب القنطرة في قسنطينة".
وأوضحت المصادر ذاتها "أن إرهابيا حاول تفجير نفسه داخل مقر الشرطة باستعمال حزام ناسف، غير أنّ أحد رجال الأمن فتح عليه النار ليقوم الإرهابي بتفعيل الحزام، ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح".
وفي تشرين الأول الماضي، نفذ ثلاثة مسلحين هجوماً على مطعم في شمال قسنطينة أسفر عن مقتل شرطي بالرصاص، فيما رجحت الأجهزة الأمنية أن يكون تنظيم "داعش" وراء الهجوم.
 

 
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