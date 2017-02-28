اعلنت الشرطة اليونانية الاثنين عن تعرض المعهد الفرنسي الذي يتولى التعاون والشؤون الثقافية الفرنسية في اليونان لهجومين ليل الاحد الاثنين لم يسفرا عن ضحايا.

في الصباح القى شبان مقنعون سائلا قابلا للاشتعال فوق سياج المعهد ما الحق اضرارا بسيارتين مركونتين داخل حرمه، اخمدته فرق الاطفاء سريعا بحسب الشرطة.

بعد ساعة تعرض المعهد لهجوم جديد على ما اضافت الشرطة، عندما كسر مهاجمون زجاج نافذة والقوا سائلا قابلا للاشتعال داخل المبنى هذه المرة ما اسفر عن اضرار طفيفة في المدخل الى المكاتب.



