خاض الجيش السوري وحلفاؤه في ساعات الليل والصباح معارك عنيفة مع تنظيم "داعش" الإرهابي على محور مدينة تدمر، حيث تقدم بإتجاه المدنية، وسيطر على مرتفع المقالع ومدينة التمثيل غرب المدينة وأصبح على تماس مع جبل الطار المشرف على مدخل المدينة، كما سيطر على النقطة 939,5 وهي أعلى نقطة في جبال الهيال المطلة على مثلث تدمر من اتجاه ريف حمص الشرقي في جنوب غرب المدينة، موقعًا قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

كما وأحرز الجيش السوري اليوم تقدمًا نوعيًا من جهة شمال شرقي وغربي حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق، مسيطرًا على عدة نقاط للجماعات المسلحة في مزارع القابون إثر اشتباكات تخللها قصف مدفعي متبادل بالتزامن مع شنّ الطيران السوري غارات على مواقع وتحركات المسلحين في حرستا ودوما في غوطة دمشق الشرقية، موقعًا المزيد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وجاء هذا التقدم بعد انتهاء مهلة حددها الجيش السوري عند السادسة من صباح أمس للجماعات المسلحة لتسوية أوضاعهم، وعلى الإثر، استدعى المسلحون مؤازرة من فصائل مختلفة في محاولة منهم لاسترجاع ما خسروه من نقاط.

بموازاة ذلك، أحرز الجيش السوري تقدماً اليوم داخل قرية "فيخة صغيرة" في ريف حلب الشرقي إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم "داعش" موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم.

أما في ريف حلب الشمالي الشرقي، فقد قُتل 4 من مسلّحي التنظيم أثناء محاولتهم التسلل إلى قرية "العطشان" جنوبي منبج بعد اشتباكات مع مسلّحي "مجلس منبج العسكري"، وعلى صعيد آخر، تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن بدء الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية له في منطقة جبل عقيل في مدينة الباب، فيما واصلت المدفعية التركية قصفها لمناطق وقرى الشهباء تل رفعت، شيخ عيسى، مطار منغ وعين ذقنة، إضافة إلى قصف القرى الغربية لمنبج، مركزة نيرانها على قرى الكاوكلي وأولاشلي وبويهج.

وفي جنوب دمشق، أعدم مسلّحو تنظيم "داعش" الإرهابي شخصاً في مخيّم اليرموك بتهمة التعامل مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وداخل حدود دير الزور الشمالية والرقة الجنوبية، إستعاد مسلّحو تنظيم "داعش" السيطرة على مواقع غرب الفرات ببلدة الكبر والجزرة والكلييب والعساف، بعد اشتباكات مع مسلّحي "قوات سوريا الديمقراطية".

وبالإنتقال إلى في ريف إدلب الجنوبي، فقد قُتل أحد القياديين الميدانيين البارزين من "جبهة النصرة" الإرهابية المدعو "أحمد الحسن" مصري الجنسية والملقّب "أبو الخير المصري" إثر غارة لطائرة بدون طيّار تابعة لما يسمى بـ"التحالف الدولي" استهدفت سيارة كانت تقلّه قرب قرية "المسطومة" . وأشار ناشطون في المجموعات المسلّحة الى أنّ "أبو الخير المصري" هو نائب مسؤول "تنظيم القاعدة" المدعو "أيمن الظواهري" في سوريا وممثلًا له.



