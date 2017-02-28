في إطار تقييدها لحريات النساء، كشفت صحف سعودية محلية عديدة عن "أن الشرطة السعودية ألقت القبض على فتاة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها الخاصة".

في إطار تقييدها لحريات النساء، كشفت صحف سعودية محلية عديدة عن "أن الشرطة السعودية ألقت القبض على فتاة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها الخاصة".

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية المحلية "إن دوريات مرور محافظة النماص، ألقت القبض على الفتاة، وهي تقود سيارتها في قرية الظهارة، وبجوارها عدد من أفراد أسرتها.

ونقلت الصحيفة عن إدارة مرور النماص "أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفتاة، وتم تسليمها لأولي أمرها، ووقعوا على تعهد باحترامها القانون وأنظمة الدولة".

ولكن إدارة مرور عسير زعمت في تغريدة لها "أن لا صحة لخبر القاء القبض على الفتاة التي تقود مركبة في محافظة النماص".

