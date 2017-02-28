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رقم الخبر: 188627 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: دوليات  
بكين ترسل ارفع دبلوماسي صيني الى الولايات المتحدة

بكين ترسل ارفع دبلوماسي صيني الى الولايات المتحدة

يزور عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليكون بذلك أرفع مسؤول صيني يقوم بزيارة إلى البلاد منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يزور عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليكون بذلك أرفع مسؤول صيني يقوم بزيارة إلى البلاد منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية مساء الأحد أن جيتشي الذي يعتبر ارفع دبلوماسي صيني وأكثر نفوذا من وزير الخارجية، سيجتمع مع كبار المسؤولين الأميركيين الاثنين والثلاثاء لمناقشة “العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأغاظت ادارة ترامب بكين بعد اعلانها في كانون الأول/ديسمبر أنها غير ملزمة حكما بي”مبدأ الصين الواحدة”. في نقض لموقف اميركي ثابت منذ عقد يقر بأن تايوان ليست جزءا منفصلا عن الصين.
لكن ترامب أعاد لاحقا تأكيد الالتزام الاميركي بما يسمى سياسة “الصين الواحدة” خلال اتصال مع الرئيس الصيني، ووصف ترامب المحادثة بانها كانت “دافئة جدا” في جهد ظاهر لتخفيف التوتر.
وأكدت وكالة” شينخوا” الصينية للانباء ان يانغ سيكون أول مسؤول صيني كبير يزور الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.
وستتصدر جدول الأعمال الترتيبات لعقد اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني. بحسب ما نقلت الوكالة عن باحث في معهد الصين للدراسات الدولية.
 

 
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