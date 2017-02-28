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رقم الخبر: 188624 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور تفليس

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور تفليس

أعلن السفير الايراني في جورجيا جواد قوام‌ شهيدي عن زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني لتبليسي وكذلك رئيس وزراء جورجيا لطهران قريبا.

وعدّ جواد قوام‌ شهيدي، في تصريح لفارس قبيل بدء مهام عمله كسفير جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تبليسي، جورجيا بمثابة بوابة القوقاز، موضحا ان ايران تستطيع ان تكون افضل شريك يستطيع تلبية الكثير من حاجات الشعب الجورجي على صعد عديدة منها الطاقة والمواصلات.
واشار الى الدور الايراني البناء في القوقاز لكنه يتصور ان الحاجة تدعو الى المراجعة واعادة تعريف العلاقات مع هذه المنطقة.
واعتبر قوام‌ شهيدي حجم العلاقات التجارية بين ايران وجورجيا حاليا غير مناسب وبعيد عن طاقات البلدين حيث يبلغ مئة مليون دولار سنويا فقط.
واعرب عن اعتقاده ان بالامكان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار سنويا بالنظر الى امكانياتهما وبنيتهما الاقتصادية.
ووصف جورجيا بالمحطة التكميلية لتصدير السلع المشتركة بين البلدين باتجاهي اوروبا وآسيا الوسطى.
ولفت الى بذل البلدين جهودا على صعيد التوصل الى اتفاق بينهما حول نقل رعايا البلد الآخر المدانين بالسجن الى بلدهم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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