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رقم الخبر: 188623 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: دوليات  
وزير الخارجية الألماني سيبحث مع بوروشينكو سير تنفيذ اتفاقات مينسك

وزير الخارجية الألماني سيبحث مع بوروشينكو سير تنفيذ اتفاقات مينسك

وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، سيقوم هذا الأسبوع بأول زيارة له إلى دول البلطيق وأوكرانيا منذ توليه مهام منصبه.

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفير، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، سيقوم هذا الأسبوع بأول زيارة له إلى دول البلطيق وأوكرانيا منذ توليه مهام منصبه.
وقال شيفير للصحفيين في برلين، اليوم: “سيدور الحديث حول موضوعين، هما طبعاً، الأزمة والنزاع شرق أوكرانيا، وفي محادثاته مع جميع شركائه، سيبحث الوزير عن سبل تحقيق اتفاقات مينسك. ثانيا، سيجري الحديث عن مناقشة المساعدة الألمانية الشاملة لأوكرانيا والمرحلة التي وصلنا إليها، وما تسنى إجراؤه من إصلاحات”. وعلاوة على ذلك، يعتزم الوزير عقد لقاء مع رئيس البرلمان الأوكراني.
وحول أجندة الزيادة إلى دول البلطيق، أضاف شيفير: “سيدور الحديث حول كيفية بدء الاتصالات مع الزملاء الجدد في بلدان البلطيق”.
وأشار إلى أن جولته ستشكل “علامة تضامن ألمانيا” مع شركائها من دول البلطيق في حلف الناتو.
وعلاوة على ذلك، يخطط الوزير لبحث “الأنباء المفبركة من روسيا” وكيفية التعامل معها. وقال شيفير: “نريد أن نساعد شركاءنا في دول البلطيق على مواجهة التضليل المنتظم وهناك مشاريع كثيرة لذلك”.
يذكر أن زيغمار سيزور العاصمة الإستونية تالين يوم غد الثلاثاء، والعاصمتين اللاتفية ريغا والليتوانية فيلنوس، يوم الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا.
 

 
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