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رقم الخبر: 188622 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: دوليات  
الكرملين يدعو للتعامل بعناية أكبر مع تحديد مصادر الاستفزازات في دونباس

الكرملين يدعو للتعامل بعناية أكبر مع تحديد مصادر الاستفزازات في دونباس

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، ضرورة التعامل بعناية أكبر مع تقييم مصادر الاستفزازات.

أكد  المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، ضرورة التعامل بعناية أكبر مع تقييم مصادر الاستفزازات، فيما يتعلق بالهجوم على بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: “بالتأكيد نرى أنه من الضروري التعامل باهتمام أكبر مع تقييم الوضع، خاصة فيما يخص تحديد مصادر الاستفزازات نحن نعلم أن موظفو منظمة “الأمن والتعاون في أوروبا” رصدوا بأنفسهم لأكثر من مرة أن مصدر الأعمال الاستفزازية في القوات الأوكرانية، ولذلك لا يسعنا سوى أن نكرر للمرة المئة أن روسيا ليست جهة في هذا النزاع بأي شكل من الأشكال”.
كما أعلن بيسكوف، أن الحصار الأوكراني لدونباس يعيق استقرار الوضع ويؤجل تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال بيسكوف: “… موسكو قالت مرارا إن الحصار القائم حاليا، من دون شك يقوض استقرار الوضع بشكل كبير، ويعيق عملية التسوية ويعيق التهدئة خاصة على الخط الفاصل في دونباس. وفي نهاية المطاف تبعدنا أكثر عن تنفيذ اتفاقيات مينسك”.
 

 
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