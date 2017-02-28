قتل قائد طالبان في ولاية قندوز الملا عبد السلام اخوند، الذي تولى مرتين احتلال مدينة كبيرة في الشمال، في غارة جوية خلال اجتماع اقليم دشتي ارشي غير المستقر.

قتل قائد طالبان في ولاية قندوز الملا عبد السلام اخوند، الذي تولى مرتين احتلال مدينة كبيرة في الشمال، في غارة جوية خلال اجتماع اقليم دشتي ارشي غير المستقر.

وقال حاكم الولاية اسد الله عمر خيل ان الملا عبد السلام “قتل مع خمسة اشخاص آخرين في المنزل”.

وتحدثت حركة طالبان عن مقتل “فاتح قندوز”، مضيفة انه قتل “في هجوم جبان للغزاة الاميركيين”.

وكان اخوند شن منذ 2011 هجمات عدة على قندوز التي تعد مركزا تجاريا مهما قرب طاجيكستان.

