زعمت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية فجر الاثنين, أن صاروخاً اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة من النقب الغربي جنوب الداخل المحتل.

زعمت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية فجر الاثنين, أن صاروخاً اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة من النقب الغربي جنوب الداخل المحتل. وقالت الصحيفة إن الصاروخ الذي اطلق من القطاع سقط في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي، ولم تسجل اصابات او اضرار مادية, حيث وصلت قوات جيش الاحتلال وخبراء المتفجرات وقامت بتمشيط المنطقة بحثاً عن بقاياه.

