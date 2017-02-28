صرح وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بأن بلاده تعتزم مواصلة عملياتها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ، على أراضي سوريا طالما يشكل تهديدا لأمن البلاد، مؤكدا أن هذا يجري من منطق حماية العراق وليس التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الجعفري اليوم الإثنين لوكالة “سبوتنيك”، مجيبا على سؤال عما إذا كانت القوات العراقية ستستمر في ملاحقة داعش بعد الغارة التي قامت بها على معاقل هذا التنظيم في الأراضي السورية: “إن إستراتيجية قوات الأمن العراقية أنها تتحرك ضد داعش طالما يهدد أمن العراق الداخلي على الأرض العراقية. بعض الأحيان ميدانيا يجري تداخل في المجاميع المتواجدة في الساحة العراقية تأخذ حالة موجة تتقدم أو تتأخر في سوريا، بهذا القدر القوات المسلحة العراقية لن تتأخر عن ضرب هؤلاء طالما يشكلون خطر حقيقي على أمننا، ليس من منطق التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنما لحماية العراق من هؤلاء”.

