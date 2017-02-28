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رقم الخبر: 188618 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 19:50 الاقسام: عربيات  
طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين، بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين، بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً عسكرياً تابعاً لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر الصحفية “أن الطيران الحربي قصف “موقع الشهداء” غرب مخيم النصيرات بصاروخين من الطيران الحربي، وصاروخ ثالث من طائرة بدون طيار، مشيراً إلى وقوع أضرار جسيمة في الموقع المستهدف، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
وفي وقت لاحق، قصفت طائرة حربية بدون طيار نقطة رصد تابعة لقوات الضبط الميداني شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقصفت الطائرات الحربية “الإسرائيلية” موقعاً عسكرياً تابعاً لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وأفاد “فلسطين اليوم” أن الطيران الحربي قصف بـ 3 صواريخ موقعا لسرايا القدس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اضافة الى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت ارض زراعية خالية شرق حي الزيتون شرق قطاع غزة. وزعمت مصادر عبرية صباح اليوم سقوط صاروخ أطلق من غزة على منطقة زراعية في النقب الغربي دون وقوع إصابات.
 

 
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