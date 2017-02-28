أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الاثنين، النار تجاه فتاة بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتاة التي أصيبت، وتركت في المكان، ولم تعرف ماهية إصابتها بعد.

