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|رقم الخبر: 188617
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 19:49
|الاقسام: عربيات
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إصابة فتاة بنيران الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس
أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الاثنين، النار تجاه فتاة بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الاثنين، النار تجاه فتاة بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتاة التي أصيبت، وتركت في المكان، ولم تعرف ماهية إصابتها بعد.
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