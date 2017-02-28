  • الثلاثاء ١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , فبراير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188617 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: عربيات  
إصابة فتاة بنيران الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس

إصابة فتاة بنيران الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس

أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الاثنين، النار تجاه فتاة بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ظهر الاثنين، النار تجاه فتاة بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتاة التي أصيبت، وتركت في المكان، ولم تعرف ماهية إصابتها بعد.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0962 sec