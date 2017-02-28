أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، استعداد ايران للتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، وقال ان اخفاق الغرب في منع تهريب المخدرات، موضوع مهم، لكن لاينبغي تسييس موضوع مكافحة المخدرات.

وخلال لقائه يوري فدوتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة يوم الاثنين، أشار ظريف الى الثمن الباهض الذي تحملته ايران لمنع تهريب المخدرات، وقال ان الشبان والجنود الايرانيين يضحون بانفسهم في هذا الطريق، وايران تدفع أثمان باهضة انسانية واجتماعية في هذا المجال، مؤكدا ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم إزاء مكافحة المخدرات.

من جانبه اشار المدير التنفيذي لمكتب مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، بالدور البارز للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة تهريب المخدرات وقال ان نحو 75 بالمائة من عمليات ضبط المخدرات في العالم تجري من قبل ايران، واننا ندرك أهمية وصعوبة هذا الموضوع.

وأكد يوري فدوتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في افغانستان لمكافحة الجرائم المنظمة وتبييض الأموال.

في سياق آخر وفقا للتقرير الصادر عن UNODC في ديسمبر 2016حول تقييم زراعة وانتاج المخدرات في افغانستان، قال وزير الداخلية الايراني، ان معدل انتاج المخدرات في افغانستان ارتفع هذا العام بنسبة 43 بالمائة مقارنة للعام الماضي.

واضاف وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي يوم الاثنين في المؤتمر الدولي المنعقد في طهران حول المخدرات والجرائم المنظمة، انه وفي هذا الوضع، فان الممرات الشمالية والبحرية والبالقان باتت أكثر فعالية في عمليات التهريب، وان وتيرة تبييض الاموال ستتسارع أكثر من حيث الحجم والانتشار الاقليمي.

كما اشار رحماني فضلي الى استغلال المتطرفين ومجرمي الجرائم المنظمة، هذه الاوضاع لتمرير اهدافهم الارهابية وارتكاب الجرائم الدولية سيما تبييض الأموال .

وأكد وزير الداخلية وهو الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في ايران، ان المخدرات معضلة عالمية، تستلزم تعاون جميع الدول لمكافحتها.