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|رقم الخبر: 188614
|تاريخ النشر: شباط 27, 2017
|الوقت: 19:19
|الاقسام: محليات
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بمشاركة كاريكاتيريست الوفاق محمد علي رجبي..
إقامة معرض ترامب في رؤية رسامي الكاريكاتير
بدء معرض ترامب بريشة رسامي الكاريكاتير في بيت الكاريكاتير في ايران وسيستمر لفترة أسبوع.
ويشارك في المعرض عدد من كبار الفنانين في هذا المجال من بينهم عباس كودرزي، عليرضا باكدل،بهرام ارجمندنيا،علي باك نهاد،شهرام شيرزادي،محمد علي رجبي،امين منتظري،مهدي عزيزي،سلمان طاهري،جابر اسدي،مهناز يزداني،آرش فروغي و محمود آزاد نيا.
ويتم إقام هذا المعرض بمشاركة مؤسسة حفظ تراث ونشر قيم الدفاع المقدس و اتحاد الفنون التشكيلية للثورة والدفاع المقدس.
بدوره قال سيد مسعود شجاعي رئيس بيت الكاريكاتير في ايران أن خلال هذا المعرض أردنا أن نعلن موقفنا حول سياسات ترامب ونعرض قدرات رسامي الكاريكاتير الايرانيين للعالم.
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