بغداد/نافع الكعبي - تمكنت القوات العراقية من التقدم في الجانب الغربي الأيمن من الموصل، المشرف على خطوط التماس مع تنظيم (داعش) بوسط المدينة، بعد تحريرها حيي الطيران والجوسق والسيطرة على الجسر الرابع على الساحل الأيمن للمدينة، فيما إنتزعت قطعات الحشد الشعبي 12 قرية من سيطرة داعش بالمدينة، في حين اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، ان الحشد الشعبي (باق ويتمدد ولن يلغى ابدا)، في وقت قال فيه وزير الخارجية العراقي: إن العراق يعتزم مواصلة عملياته في محاربة داعش، على أراضي سوريا طالما يشكل تهديدا لأمن البلاد.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية شاكر جودت، أن قوات مغاوير النخبة والفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وصلت إلى خط التماس مع داعش بحي الدواسة وسط الموصل.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر داعش، قاموا بحرق المنازل والمباني قبل انسحابهم من حي الطيران نحو مركز المدينة، فيما قامت الشرطة الاتحادية بإنقاذ عشرات العوائل المحاصرة.

وأكد مقتل أكثر من 102 من عناصر التنظيم واعتقال 4 آخرين وتدمير مخازن هاون، مشيرا إلى أن قطعات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير حيي الطيران والجوسق بالكامل ورفع العلم العراقي فوق المباني، بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

ونفذ الطيران العراقي، أمس الاثنين، ضربات جوية على مناطق بالساحل الأيمن للموصل، وقال مصدر في قيادة العمليات المشتركة: إن الطيران العراقي بدأ منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، عمليات قصف مكثف على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش في الجانب الأيمن للموصل، مؤكدا خلال حديث صحافي، أن السيطرة على هذه المناطق ستمكن القوات العراقية من الوصول إلى الجسر الرابع الذي يربط جانبي المدينة.

ولفت إلى أن السيطرة على الجسر ستسهل عملية وصول الإمدادات العسكرية والمؤن من الجانب الشرقي للموصل.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، إن قطعات الفرقة التاسعة بالجيش العراقي، تمكنت من دخول مناطق عطشانة والطرب والكوروجي، ومحطة كهرباء اليرموك، في الجانب الغربي للموصل، موضحة في بيان أن القوات العراقية قطعت خطوط إمداد تنظيم (الدولة) في هذه المناطق.

وأشارت الوزارة إلى الاستعانة بالقوة الجوية العراقية، مؤكدة قتل عدد من عناصر التنظيم، وتدمير عجلاتهم.

* الحشد الشعبي ينتزع 12 قرية من سيطرة داعش

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، أن قوات الحشد، تمكنت من انتزاع 12 قرية من سيطرة تنظيم (داعش) خلال أربعة أيام، مبينا خلال تصريح صحافي أن المساحة المحررة خلال هذه المدة بلغت 113 كيلومترا مربعا.

وأشار الأسدي إلى أن القرى المحررة هي الشريعة الشمالية، وعين طلاوي، والعبرة الجنوبية، وجحيش، وتل الزلط، وأم المصايد، والزيتون، والعزيزية، وعبرة الخنزير، والعبرة الكبيرة، والعبرة الصغرى، والعبرة الوسطى، لافتا إلى قتل العشرات من عناصر (داعش) خلال المعارك.

وفي السياق قالت قيادة الحشد الشعبي، الاثنين، إنها أحبطت محاولة لتسلل عناصر بتنظيم داعش إلى قرية الجحيش التابعة لبلدة تلعفر غربي الموصل، مؤكدة في بيان أنها قتلت أربعة عناصر من التنظيم بينهم انتحاري.

* داعش يهاجم حقولاً نفطية شرقي تكريت

من جهة أخرى، افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الاحد، بأن تنظيم (داعش) هاجم حقول علاس النفطية شرق تكريت، مبينا ان الشرطة الاتحادية وحشد العلم اشتبكوا معه.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الاشتباكات (ما تزال مستمرة)، مشيرا الى ان تعزيزات امنية وصلت الى موقع الاشتباك لصد الهجوم.

* الجعفري: سنحارب داعش في سوريا

من جانب آخر، صرح وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بأن بلاده تعتزم مواصلة عملياتها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، على أراضي سوريا طالما يشكل تهديدا لأمن البلاد، مؤكدا أن هذا يجري من منطق حماية العراق وليس التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الجعفري، امس، الإثنين لوكالة (سبوتنيك)، مجيباً على سؤال عما إذا كانت القوات العراقية ستستمر في ملاحقة داعش بعد الغارة التي قامت بها على معاقل هذا التنظيم في الأراضي السورية: إن إستراتيجية قوات الأمن العراقية أنها تتحرك ضد داعش طالما يهدد أمن العراق الداخلي على الأرض العراقية. بعض الأحيان ميدانيا يجري تداخل في المجاميع المتواجدة في الساحة العراقية تأخذ حالة موجة تتقدم أو تتأخر في سوريا، بهذا القدر القوات المسلحة العراقية لن تتأخر عن ضرب هؤلاء طالما يشكلون خطر حقيقي على أمننا، ليس من منطق التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنما لحماية العراق من هؤلاء.

* الخزعلي: الحشد الشعبي باقٍ ويتمدد ولن يلغى أبداً

الى ذلك، اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، ان الحشد الشعبي كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد، فيما اشار الى ان الحشد (باق ويتمدد ولن يلغى ابدا).

وقال الخزعلي في كلمة له خلال مهرجان اهل البيت (ع) بمحافظة كربلاء المقدسة وحضرته وسائل إعلام: إن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية قانونية والدستور يكفل ذلك، مبينا ان الحشد في هذه الساعة مشارك في معركة الساحل الايمن وتلعفر، والأنتصارات الان مستمرة رغم رفض مشاركته في المعركة.

واضاف الخزعلي: إن المجتمعين في جنيف يسعون لالغاء الحشد الشعبي وقلقين منه، لافتا الى انه مثلما سحقنا رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياسين الذين خذلوا وباعوا ارض الوطن، وسنطردهم من العراق، وتابع الخزعلي: إن الحشد سيحافظ على الامن والاستقرار ويرفع اقتصاد البلد.

* أردوغان والبارزاني يبحثان في إسطنبول الحرب ضد داعش

بحث رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحرب ضد (داعش) ومراحل عملية تحرير الموصل، فيما جدد الرئيس التركي دعمه للإقليم في الحرب ضد التنظيم.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان: إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتمع مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في اسطنبول، مبينة أن نائب وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات التركية حضرا الاجتماع.

وأضافت الرئاسة: إن الاجتماع بحث العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا والزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التركي إلى إقليم كردستان، موضحة أن أردوغان دعا خلال الاجتماع إلى زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان إلى تركيا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.

وتابعت الرئاسة أن الاجتماع بحث الحرب ضد إرهابيي داعش ومراحل عملية تحرير الموصل، مشيرة إلى أن الرئيس التركي جدد دعمه لإقليم كردستان في الحرب ضد داعش.

من جانب آخر أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة وسوريا ومؤتمر جنيف والتطورات الدولية وتأثيرها على المنطقة فضلا عن العلاقات بين العراق وتركيا.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وصل، الأحد، إلى تركيا في زيارة رسمية قادما من أوروبا.

* كتلة صادقون: الجبير ونظامه الارهابي أداة الصهاينة لقتل الشعوب

اكد النائب حسن سالم رئيس كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظام آل سعود الارهابي هم اداة للصهاينة في قتل الشعوب.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه الاحد: لا يمكن حسن الظن والوثوق بنظام ال سعود الارهابي الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق الشعوب ومامجازر العراق واليمن وسوريا الا شاهد على ذلك من خلال دعمها ورعايتها للتنظيمات الارهابية.

وختم سالم بيانه بالقول ومازيارة الجبير الى العراق الا مخطط جديد اعد من قبل الامريكان والصهاينة، وعلى الحكومة العراقية ان تكون واعية تجاه هذه المخططات ولو كانت السعودية صادقة في اقامة علاقات طيبة من العراق لكانت قد اوقفت الدعم والرعاية للتنظيمات الارهابية التي ازهقت ارواح الكثير من العراقيين.

يذكر ان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي زار بغداد السبت الماضي والتقى خلالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي.





