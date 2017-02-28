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رقم الخبر: 188612 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: محليات  
لاريجاني: ايران تدعم العراق وسورية باستمرار في مكافحة الارهاب

لاريجاني: ايران تدعم العراق وسورية باستمرار في مكافحة الارهاب

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، على دعم ايران الدائم للعراق وسورية في مكافحة الارهاب، وقال: ان هذا الدعم ضروري لحماية أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحيا لاريجاني، الاثنين، ذكرى الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت(ع)، وقال: في الظروف الحالية والنزاعات في المنطقة، نرى ان محاربة البعض للارهاب غير مجدية، لانهم يمتلكون السلاح فقط وغير مسلحين بسلاح العقيدة خلافا للجمهورية الاسلامية الايرانية.
جاءت تصريحات لاريجاني في مراسم تكريم عوائل شهداء مجلس الشورى الاسلامي خلال فترة الحرب المفروضة، وعوائل شهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع).


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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