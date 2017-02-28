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رقم الخبر: 188611 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: محليات  
ظريف في اسلام آباد لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي

ظريف في اسلام آباد لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه عصر الاثنين، الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو).

واضاف بهرام قاسمي، في تصريح صحفي، الاثنين، ان الاجتماع الوزاري لـ (اكو) سيبدأ أعماله الثلاثاء في اسلام آباد.
وتابع: كما سيشارك الرئيس الايراني حسن روحاني في القمة الثالثة عشرة للمنظمة التي ستنعقد في اسلام آباد بالاضافة الى عقد اجتماعات مع القادة والرؤساء المشاركين، على هامش القمة.
وستبدأ القمة الثالثة عشرة لـ (اكو) أعمالها الاربعاء تحت شعار توطيد العلاقات بين بلدان (ايكو) بهدف نيل التقدم والتنمية في المنطقة.
ويشار الى ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تضم في عضويتها عشرة بلدان هي ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وتركمانستان وقرغيزيا واوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وآذربايجان.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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