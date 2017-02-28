واضاف بهرام قاسمي، في تصريح صحفي، الاثنين، ان الاجتماع الوزاري لـ (اكو) سيبدأ أعماله الثلاثاء في اسلام آباد.

وتابع: كما سيشارك الرئيس الايراني حسن روحاني في القمة الثالثة عشرة للمنظمة التي ستنعقد في اسلام آباد بالاضافة الى عقد اجتماعات مع القادة والرؤساء المشاركين، على هامش القمة.

وستبدأ القمة الثالثة عشرة لـ (اكو) أعمالها الاربعاء تحت شعار توطيد العلاقات بين بلدان (ايكو) بهدف نيل التقدم والتنمية في المنطقة.

ويشار الى ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تضم في عضويتها عشرة بلدان هي ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وتركمانستان وقرغيزيا واوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وآذربايجان.





