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رقم الخبر: 188609 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 18:38 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: الامم المتحدة لم تقم بأي خطوة ايجابية للحد من جرائم الارهابيين في سوريا

عبداللهيان: الامم المتحدة لم تقم بأي خطوة ايجابية للحد من جرائم الارهابيين في سوريا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان منظمة الامم متحدة لم تقم بأي خطوة ايجابية للحد من جرائم الجماعات الارهابية في سوريا.

وخلال استقباله في طهران، الاثنين، حسين راغب الحسين نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب السوري، اعرب امير عبداللهيان عن اسفه للهجمات الارهابية ضد المدنيين العزل والنساء والاطفال المحاصرين في بلدتي الفوعة وكفريا، مؤكدا عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد في التصدي للجماعات الارهابية بالمنطقة وتقديم الدعم لسوريا واضاف: إن منظمة الامم المتحدة لم تقم بأي خطوة ايجابية للحد من جرائم الجماعات الارهابية في سوريا.
واشار الى اهمية ارساء الامن والاستقرار في المنطقة وقال: إن الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يدعمان ارساء السلام والاستقرار ومحو الجماعات الارهابية - التكفيرية في المنطقة.
ونوه امير عبداللهيان الى انعقاد المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران اخيرا وقال: إن الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال الصهيوني هو انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم.
وتابع قائلاً: إن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يعد دعما لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
من جانبه اعرب النائب في مجلس الشعب السوري عن سروره لمشاركة وفد بلاده في المؤتمر الدولي لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني وقال: إن توجيهات قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي حول محورية القضية الفلسطينية للعالم الاسلامي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يعد برنامج عمل للأمة الاسلامية.
واضاف: إن مشاركة رئيسة مجلس الشعب السوري في هذا المؤتمر اثبت اهمية قضية فلسطين ودعم الحكومة والشعب السوري لانتفاضة الشعب الفلسطيني وتحرير القدس الشريف.
وقدم راغب الحسين عرضا للأوضاع المؤسفة والمتأزمة لبلدتي الفوعة وكفريا وقال: إن الشحة الشديدة للوقود والأدوية والمواد الغذائية قد خلقت وضعا مقلقا لسكان هاتين البلدتين.
وقدم احصائية للشهداء خاصة النساء والاطفال في الفوعة وكفريا قائلاً: انه وبسبب الهجمات الواسعة ومحاصرة البلدتين بصورة كاملة من قبل الجماعات الارهابية لا تتوفر امكانية الإمداد والإغاثة وللأسف ان الحكومة التركية لا تساعد في فتح معبر ارسال المساعدات الانسانية الى اهالي البلدتين.
واعرب نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان السوري عن اسفه لصمت المجتمع العالمي ازاء جرائم الجماعات الارهابية في سوريا وقال: إن المنظمات الدولية وحقوق الانسان لم تقم ازاء جرائم الجماعات الارهابية بأي اجراء انساني لمساعدة اهالي البلدتين.
وصرح راغب الحسين: بان سوريا حكومة وشعبا لن تنسى ابدا دعم واسناد الجمهورية الاسلامية الايرانية لهما.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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