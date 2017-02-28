قال المتحدث بإسم الحكومة، محمدباقر نوبخت، بأن موقفنا من السعودية واضح، مؤكدا بذلك بأن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال فعالة وليست منفعلة.

وفي مؤتمره الصحفي، الإثنين، أشار نوبخت الى دور ايران الهام ونفوذها في المنطقة وقال: إن اصابع الاتهام موجهة الى السعودية لتقديمها الدعم لتنظيم داعش الارهابي وتنظيم القاعدة والجماعات السلفية والارهابيين.

وتابع بالقول: إن موقف إيران من الأزمة السورية واضح واما فيما يتعلق باليمن فنحن نعتقد ان السعودية هي الخاسر الاكبر في هذه الحرب التي تحصد ارواح الاطفال وتهدم بيوت العزل.

وفيما إذا كانت الزيارة التي سيقوم بها الرئيس روحاني الى باكستان قريبا سترتبط بشكل ما بالعلاقات الإيرانية - السعودية، قال: إن الزيارة تأتي في اطار العلاقات بين طهران واسلام آباد.

وأكد أن الموقف الإيراني من دول الجوار والحفاظ على السلام والإستقرار والأمن في المنطقة واضح للجميع.

واشار في جانب آخر من مؤتمره الصحفي الى النفقات الجارية في الحكومة الحادية عشرة (الحالية) - منذ 2013 حتى الآن- وقال: انها ازدادت بنحو 59 بالمائة، فيما ارتفعت الاعتمادات التنموية وامتلاك الاصول الاستثمارية بنسبة 67 بالمائة.

واضاف: إن الميزانية الدفاعية والامنية للبلاد ازدادت بنسبة 86 بالمائة والصحة والسلامة 75 بالمائة والتعليم والابحاث 82 بالمائة والرخاء الاجتماعي 66 بالمائة خلال الفترة المذكورة.





